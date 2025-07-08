News

Professionelle Raumakustik-Optimierung beim HiFi Forum

Bildquelle: HiFi Forum Baiersdorf

Die Raumakustik ist ein enorm wichtiges, oft unterschätztes Thema. Denn erst, wenn der Hörraum beste akustische Voraussetzungen bietet, können hochwertige Audiokomponenten ihr Potential voll entfalten. Häufig liegt es auch an den raumakustischen Gegebenheiten zuhause, dass die gewählten Lautsprecher oder auch die Elektronik doch nicht so begeisternd klingen, wie man es noch bei der Vorführung in Erinnerung hatte.

Der Tieftonbereich ist weniger präzise, dröhnt vielleicht sogar, die Bühne wirkt eindimensional oder Stimmen flach und matt. In den allermeisten Fällen lohnt sich eine raumakustische Optimierung. Hier sollte man auch zuerst ansetzen, denn die teuerste Komponente klingt nicht, wenn der Hörraum schlechte Voraussetzungen bietet.

Das HiFi Forum Baiersdorf bietet daher einen umfassenden Raumakustik-Service an, der weit über klassische Beratung hinausgeht. Hier findet eine fundierte Raumakustikanalyse mit individueller Planung konkreter Maßnahmen statt, die perfekt auf die heimischen Gegebenheiten sowie auch der klanglichen Ziele abgestimmt ist.

Der erste Schritt ist die raumakustische Analyse. In dessen Rahmen finden sich Spezialisten aus dem HiFi Forum, z.B. Ansprechpartner und HiFi Forum-Experte Alwin Jaschik beim Kunden vor Ort ein und führen zahlreiche Messungen in allen relevanten Bereichen des Raumes durch. Sämtliche Parameter (Nachhallzeit, Reflektionen, Bassüberhöhungen, etc.) werden erfasst und analysiert. Das Ergebnis ist ein bis zu 30 Seiten langer Bericht mit Messergebnissen, verständlichen Interpretationen der Resultate sowie konkreten Empfehlungen.

Darauf basierend wird eine maßgeschneiderte Lösung für den Raum entwickelt. Hier wird der Wert auf die klangliche Performance zum einen, zum anderen aber auch auf eine ästhetische Integration der notwendigen Akustikmaßnahmen gelegt. Das HiFi Forum Baiersdorf kombiniert je nach Bedarf bewährte Standardlösungen führender Hersteller (Artnovion, PSI Audio, JAB ANSTOETZ ACOUSTICS, SPÄH Designed Acoustic, etc.) mit individuellen Konzepten. Maßgeschneiderte Lösungen werden zusammen mit renommierten Experten für Raumgestaltung, darunter BRETT EINRICHTUNG GmbH, BIERFELDER Raum + Design, Einrichtungshaus Schautz realisiert. Mit Simulationstools kann man verschiedene Optionen durchspielen und die optimale Kombination wählen.

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 60629-0

https://www.hififorum.de/

