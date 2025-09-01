News

Denon bietet Kopfhörer im Denon+ Abo an

Bildquelle: Masimo

Denon bietet die beiden In Ear-Kopfhörer PerL und PerL Pro jetzt auch optional im Abo zur Miete an. Der Denon PerL kostet 11,80 EUR im Monat und der PerL Pro 15,73 EUR im Monat. Die Denon+ Abos sind monatlich kündbar und umfassen noch weitere Leistungen wie z.B. eine "Accidental Loss Coverage" zum Ersatz beschädigter, verlorener oder gestohlener Earbuds, exklusive Musikinhalte, besondere Denon-Angebote und Gewinnspiele. Nach 12 Monaten bekommen Abonnenten die Möglichkeit, auf ein neues Modell umzusteigen. Bei Kündigung des Abos wird der Kopfhörer ferngesteuert deaktiviert und muss anschließend innerhalb von 30 Tagen zurückgesendet werden.

Weitere Informationen zu Denon+ gibt es unter www.denon.com/de-de/denon-plus.html.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.