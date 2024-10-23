News
"3 Blu-ray Discs für 18 EUR" bei Amazon
23.10.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon hat eine neue "3 Blu-ray Discs für 18 EUR"-Aktion gestartet. Es stehen über 200 Filme zum rechnerischen Einzelpreis von 6 EUR zur Auswahl:
- "3 Blu-ray Discs für 18 EUR" mit "Constantine" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Sparen: Erhalte 3 für 18€" auf der Produktseite) (bis 22.11.)
Couchella Heimkino-Festival-Angebote
- Pakt der Wölfe - Director's Cut (4K Ultra HD Blu-ray) 19,59 EUR
- Zombieland 1 & 2 (4K Ultra HD Blu-ray) 18,27 EUR
- Zombieland (4K Ultra HD Blu-ray) 14,27 EUR
- Zombieland - Doppelt hält besser (4K Ultra HD Blu-ray) 14,27 EUR
- Zombie - Dawn of the Dead - Steelbook (4K Ultra HD Blu-ray) 31,27 EUR
- Die Nacht der lebenden Toten Steelbook (4K Ultra HD Blu-ray) 28,00 EUR
- Die Nacht der lebenden Toten Collector's Edition (4K Ultra HD Blu-ray) 29,47 EUR
- Tanz der Teufel [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- SAW X [4K Ultra HD Blu-ray] 26,27 EUR
- SAW Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 19,47 EUR
- SAW: Spiral [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Jigsaw [4K Ultra HD Blu-ray] 21,47 EUR
- Speak No Evil (2022) Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]) 25,27 EUR
- Sie leben [4K Ultra HD Blu-ray] 22,27 EUR
- Die Fürsten der Dunkelheit [4K Ultra HD Blu-ray] 22,27 EUR
- High Tension - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] 23,87 EUR
- High Tension - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] 26,97 EUR
- The Others - Special Edition [4K Ultra HD Blu-ray] 22,27 EUR
- Kinder des Zorns [4K Ultra HD Blu-ray] 23,47 EUR
- The Howling - Das Tier [4K Ultra HD Blu-ray] 21,47 EUR
- The Howling - Das Tier Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 25,27 EUR
- Winnie the Pooh: Blood and Honey - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 23,47 EUR
- Men - Was dich sucht, wird dich finden [4K Ultra HD Blu-ray] 23,47 EUR
- Hunter Hunter - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] 23,47 EUR
- BrightBurn: Son of Darkness [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Don't Breathe 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 15,97 EUR
- The Pope's Exorcist [Blu-ray] 9,27 EUR
- Thanksgiving (Blu-ray) 13,47 EUR
- Tarot - Tödliche Prophezeiung [Blu-ray] 14,27 EUR
- Insidious: The Red Door [Blu-ray] 8,87 EUR
- Silent Night - Und morgen sind wir tot [Blu-ray] 4,00 EUR
- Deep Star Six [Blu-ray] 13,97 EUR
- Begierde - Mediabook [Blu-ray] 22,27 EUR
- Resident Evil: Death Island [Blu-ray] 10,27 EUR
- Speak No Evil (2022) [Blu-ray] 7,97 EUR
- Orphan: First Kill [Blu-ray] 7,87 EUR
- Darkman - Steelbook (Blu-ray) 19,47 EUR
- Phantasm - Das Böse [Blu-ray] 7,97 EUR
- Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast (Blu-ray) 7,87 EUR
- Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast (Blu-ray) 8,27 EUR
- Slither - Voll auf den Schleim gegangen [Blu-ray] 10,27 EUR
- Formicula (Creature Feature Collection #9) [Blu-ray] 14,77 EUR
- Meine teuflischen Nachbarn (Blu-ray) 8,27 EUR
- Baghead [Blu-ray] 12,47 EUR
- Stephen Kings - Manchmal kommen sie wieder Mediabook (Blu-ray) 20,27 EUR
- Phantasm III - Das Böse III - Lord Of The Dead (Blu-ray) 7,97 EUR
- Stephen Kings Katzenauge [Blu-ray] 9,47 EUR
- Slotherhouse - Ein Faultier zum Fürchten [Blu-ray] 10,27 EUR
- Slotherhouse - Ein Faultier zum Fürchten - Mediabook (Blu-ray) 23,47 EUR
- Naked Lunch [Blu-ray] 6,99 EUR
- Body Snatchers - Mediabook (Blu-ray) 23,47 EUR
- Zombie - Dawn of the Dead - Uncut Argento-Fassung [Blu-ray] 14,27 EUR
- Link, der Butler / Special Edition [Blu-ray] 7,87 EUR
