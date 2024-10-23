"In a Violent Nature" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
Capelight veröffentlicht "In a Violent Nature" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der kanadische Horror-Thriller läuft ab dem 24.10.2024 in den deutschen Kinos und soll am 12.12.2024 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und einfache Blu-ray Disc erscheinen.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Extras sind zwei Audio-Kommentare sowie zahlreiche Making of-Featurettes auf einer Bonus Blu-ray geplant.
Update: Das 4K-Mediabook ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
In a Violent Nature (4K Ultra HD Blu-ray)
Bildformat: 1,33:1 (4K, Dolby Vision, HDR10)
Sprache / Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1
Untertitel: Deutsch, Englisch
Bonus:
Audiokommentar von Cast und Crew, Technischer Audiokommentar, Trailer
Dead in the Water: Making-of des ersten Versuchs, Der Yoga-Kill: On-Set-Footage, Der erste Versuch – Ausgewählte Szenen, Sundance-Tagebuch, Hinter den Kulissen, Lake-Teaser, Animal-Teaser
