UPDATE SPECIAL: Aktivlautsprecher für den Stereobetrieb - eine Übersicht über wichtige Merkmale

Aktive Lautsprecher wie die Nubert nuPro X-4000RC oben im Bild sind vom Markt nicht mehr wegzudenken. Generell bedeutet "aktiver Lautsprecher" zunächst, dass sich die Endstufen, die die Kraft an die einzelnen Chassis liefern, direkt im Lautsprecher verbaut sind. Das heißt, dass man Endstufen und Chassis optimal aufeinander abstimmen kann.

Beim klassischen aktiven Lautsprecher benötigt man zum Betrieb der Box noch einen Vorverstärker. Über diesen wird dann z.B. der Lautstärkepegel geregelt, zudem werden Quellgeräte wie CD-Player oder Tuner an den Vorverstärker angeschlossen.

Die Canton Chrono RC-A, Sondermodell von HIFI-REGLER und Canton, aktuell zum schmalen Stückpreis von 799 EUR zu haben

Weitere Konzepte umfassen teilaktive Lautsprecher, bei denen meist der viel Leistung abverlangende Bassbereich von einem aktiven Leistungsmodul versorgt und für den Hoch- und Mitteltonbereich noch ein normaler Verstärker benötigt wird. Aufs Ganze gesehen gibt es aber nicht mehr viel dieser Konzepte.

Die heutigen aktiven Lautsprechersysteme verstehen sich in den meisten Fällen eher als "All-In-One-Konzept". Also sind Vor- und Endverstärker, plus Anschlüsse für Quellgeräte, alle in den Lautsprechern oder in dem Lautsprecher untergebracht.

Zu unterscheiden sind verschiedene Konzepte bei aktiven Lautsprechern. In diesem Special, das geben wir zu bedenken, beschränken wir uns auf Stereo-Konfigurationen. Hier eine Übersicht über verschiedene Modelle und Konzepte:

Nubert nuBox A-125 "Sound-Paar", hier eine der beiden kleinen, aber tadellos aufspielenden Schallwandler für einen Setpreis von 385 EUR

Teufel Ultima 40 Aktiv NG mit sehr guter Ausstattung inklusive HDMI und Dolby Digital/DTS-Decoding für aktuell knapp 875 EUR - Master-/Slave-Paar

Elektronik in der Master-Box

Bei preisgünstigeren Modellen, meist liegt der Paarpreis unter 1.000 EUR, ist die gesamte Elektronik inklusive der Verstärkertechnik in der Master-Box untergebracht. Die zweite Slave-Box ist passiv und wird mittels Lautsprecherkabel mit der Masterbox verbunden.

Ferner besteht die Möglichkeit, dass Elektronik und Anschlüsse in der Masterbox untergebracht wird, die Slave-Box, die per Kabel verbunden wird, hat aber eine eigene Endstufeneinheit. Das steigert die Belastbarkeit/Pegelfestigkeit.

Nubert nuPro A-600 als Auslaufmodell, derzeit für unschlagbare 497 EUR pro Stück - da heißt es zuschlagen

Es gibt zwei völlig identische Masterboxen (Nubert nuPro A-Serie), die per Kabel miteinander zu einem paar verbunden werden. Bei der Konfiguration wird dann festgelegt, welche Box nun im Stereobetrieb die Rolle der Masterbox übernehmen soll.

Canton Smart Vento 3: 350 Watt pro Box, Luxus-Finish, kompakte Abmessungen, aber erstaunlicher Nachdruck und intensive Räumlichkeit

Sauberer Aufbau der pro Lautsprecher 350 Watt starken Endstufen bei der Smart Vento 3

Canton Smart A25 .Nur online zu haben für einen Komplettpreis von fairen 2.400 EUR, inklusive kräftiger Verstärker

Zwei Lautsprecher, beide mit Endstufen versehen, kommunizieren drahtlos miteinander. Meist geht diese drahtlose Übertragung bis 96 kHz/24-Bit. Die weitere Elektronik, wie etwaige Decoder für Dolby oder DTS, sitzen nur in einer Box, ebenso gewisse Anschlüsse: Beispiel: Canton Smart Lautsprecher. Hier haben beide Boxen ein Anschlussfeld, USB-B und Bluetooth sind nur beim Master vorhanden, zudem sitzen auch die Decoder, beispielsweise für DTS/Dolby Digital, im Master.

Nubert nuPro X-4000RC. Die größere der beiden nuPro X-RC-Regallautsprecher ist sehr kompakt, spielt aber richtig groß auf. Stückpreis: 855 EUR, günstig für die exzellente Leistung

Schlank und schick, akustisch grandios: Nubert nuPro X-6000RC mit genialem Einmesssystem (per App) für den Bassbereich. Stückpreis:1.365 EUR

Zwei Lautsprecher, beide mit Anschlussmodulen, beide vollaktiv, werden drahtlos miteinander verbunden (nuPro X-Serie z.B)

Zwei Lautsprecher werden drahtlos miteinander verbunden, als "Mittler" fungiert aber ein separater Hub. Dieser bietet oft zudem die Möglichkeit, noch mehr per Funkübertragung steuerbare Lautsprecher zu bedienen (Dali Callisto, Buchardt Audio, Piega). Dieser Hub muss optional erworben werden, die Preise für diesen Hub bewegen sich meist zwischen 500 und 700 EUR. Hier einige Modelle:

Dali Callisto 2c mit Hub

Callisto mit sehr guten akustischen Eigenschaften

Buchardt Audio brilliert mit der A500 plus passendem Stereo-Hub. Kostenpunkt des Gesamtpakets: Ab 3.550 EUR (schwarz oder weiß)

Exzellent ausgestatteter Hub für 500 EUR mit WiSa-Standard für die Funkübertragung

Buchardt Audio Hightech mit Einmessung per App und herunterladenbaren DSP-Kurven

Darüber hinaus gibt es noch ein von den Funktionen her erweitertes Konzept:

Integriert in eine der aktiven Boxen beziehungsweise in die Master-Box bei Master/Slave-Konzepten ist noch ein Streaming-Modul. Beispiele: Teufel Stereo M, Yamaha NSN-500, Quadral Aurum Alphasowie Gamma Aktiv. Dann hat man Vor- und Nachteile. Vorteil ist, dass man keinen separaten Streamer braucht - zunächst. Wenn sich aber Streaming-Dienste weiter entwickeln, Hi-Res-Wiedergabe z.B. oder ganz neue Dienste hinzu kommen, kann man das eingebaute Streaming-Modul abschreiben (sofern nicht updatebar) und muss zusätzlich einen Streamer kaufen.

Hier einige Modelle:

Yamaha NX-N500 mit MusicCast Modul, Marktpreis derzeit gut 700 EUR. Inklusive Bluetooth, USB-DAC, Master-/Slave-Prinzip (Kabelgebunden)

Teufel Stereo M mit Raumfeld Streaming-Technologie - momentan knapp 950 EUR, mit Bauhaus-Optik, reichlich Endstufen-Leistung, Master-Slave mit Kabel

KEF LS50 Wireless 2 : Für knapp 2.500 EUR eine erstklassige Wahl. Üppige Streaming-Optionen, 480 Watt (pro Box!) Leistung

Mit Uni-Q-Koaxialtreiber und neuer Meta-Absorptionstechnologie

Quadral Aurum Alpha mit 16.000 EUR Paarpreis preislich extrem, aber akustisch genial. Dirac Einmesssystem, Top-Verarbeitung, sehr nachdrückliche Endstufen

Mit Dirac-Raumeinmessung

Was gibt es meist an Anschlüssen?

Ultima 40 Aktiv NG von Teufel mit HDMI

Nubert nuPro X-RC-Baureihe mit HDMI-Dongle

Canton Smart-Lautsprecher - Anschlussfeld

Top-Auswahl: Anschlussfeld an der Masterbox des KEF LS50 Wireless II Systems

Dali Callisto Sound Hub mit Einschub für BluOS Streming-Modul (rechts im Bild)

Buchardt Stereo-Hub: Anschlussfeld inklusive HDMI

Bluetooth (ab 3.0, mittlerweile bei neuen Entwicklungen 5.0) ist Standard. Oft mit aptX, (noch) seltener mit aptX HD.

Cinch-Stereo und XLR finden sich des Öfteren

Optische/koaxiale Digitalanschlüsse

3,5 mm Miniklinke Stereo-Analog

Pre-Out für den kabelgebundenen Anschluss eines aktiven Subwoofers

HDMI-Slot für die Einfache Verbindung mit dem TV (HDMI-ARC)

USB-B-Eingang für die direkte Verbindung mit dem PC/Mac/Notebook)

Fazit

Insgesamt bieten aktive Lautsprecher eine sehr gute Möglichkeit, ohne ein großes Aufgebot an Komponenten eine vollwertige Stereo-Performance zu erzielen. Hinzu kommt, dass Vorstufe, Endstufe und die Chassis exakt aufeinander abgestimmt werden können. Besonders bequem ist die Zuspielung mittels Bluetooth, die praktisch jedes Konzept mit an Bord hat. Zahlreiche Aktivlautsprecher haben überdies ein Streaming-Modul an Bord. Hier sollte man aber überprüfen, welche Streaming-Services unterstützt werden, wenn man es einsetzen möchte. Immer besteht die Option, sich einen separater Streamer zu kaufen und diesen analog oder digitale mit der Aktivbox zu verbinden.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 03. März

Update 20. Januar 2021

