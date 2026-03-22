Teufel Brand Weekend - MYND: Nachhaltigkeit kombiniert mit akustischer Qualität und frischem Design

Nachhaltigkeit wird in unseren Zeit immer wichtiger. Ressourcen verknappen sich, zudem schreitet die Umweltverschmutzung trotz vieler Bemühungen für eine sauberere Zukunft immer noch voran. Aber müssen wir deswegen jetzt auf vieles verzichten, was uns Freude bereitet, um nachhaltig zu leben? Und somit auch auf wohlklingendes Audio-Equipment, weil es dem Gedanken der Nachhaltigkeit entgegenwirkt? Mitnichten. Teufel führt mit dem Bluetooth-Lautsprecher MYND überzeugend vor, wie man einen nachhaltig konzipiertes Gerät bauen kann, das trotzdem sehr gut klingt und in attraktiver, moderner Optik daherkommt. Wir hatten den MYND bereits im Test, nun, im Frühjahr, wo es wieder an die frische Luft geht, bietet es sich an, den wefgweisenden Speaker nochmals zu fokussieren. Aktuell (Stand 17. März 2026) gibt es den MYND für besonders günstige 199,99 EUR (anstatt 249,99 EUR) in den vier Farben Warm Black, Warm White, Wild Berry und Light Mint.

MYND in Warm Black

MYND in Warm White

MYND in Wild Berry

MYND in Light Mint

Was macht den MYND nun nachhaltig? Zunächst besteht das sauber verarbeitete Gehäuse im charakteristischen Design zu 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Des Weiteren verwendet Teufel beim MYND einen modularen Aufbau. Natürlich kann man den Akku austauschen und einfach einen neuen einsetzen.

Der MYND lässt sich einfach auseinandernehmen

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Der nachhaltige Bluetooth-Lautsprecher ist konsequent modular aufgebaut

Ein kleines, am Lautsprecher angebrachtes Stoffsegel verdeutlicht das Prinzip der Nachhaltigkeit beim MYND

Aber zusätzlich sind sämtliche Schaltpläne und Spezifikationen öffentlich zugänglich - es ist theoretisch sogar möglich, dass MYND-Besitzer nachträglich Funktionen selbst hinzufügen können. Besteht doch einmal ein Funktionsproblem, so ist es darüber hinaus laut Teufel einfach, den MYND zu reparieren. Ressourcenschondend ausgelegt, verfügt der MYND über die moderne Bluetooth-Version 5.3 und auch über Google Fast Pair.

USB-C und 3,5 mm Miniklinke zum Anschluss älterer Quellgeräte

Aus akustischer Sicht besitzt der MYND einen hochwertigen sowie durchdachten Aufbau. Er ist als 2.1-System konzipiert und setzt auf 20 mm Hochtöner, einen langhubig ausgelegten Tief-/Mitteltöner sowie auf eine Passivmembran. Der mittels DSP kontrollierte Class-D-Digitalverstärker punktet mit hoher Effizienz und geringem Stromverbrauch, gerade bei moderaten Pegeln. Top ist auch die Akkulaufzeit, bis zu 40 Stunden (bei mittlerer Lautstärke) sind möglich. Das komplette Aufladen eines leeren Akkus dauber 80 Minuten, ein wirklich guter Wert.

Ladefunktion fürs Smartphone

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Des Weiteren offeriert der MYND auch eine Powerbank-Funktion, um am USB-C-Anschluss das Smartphone aufladen zu können.

Bedienelemente am MYND

Den MYND kann auch schlechtes Wetter beim Ausflug an den See nichts anhaben, denn er ist dank IP67-Zertifizierung gegen Staub und auch gegen zeitweiliges Untertauchen immun. Da er auch sein Gehäuse sehr robust wirkt, ist er ideal für praktisch jeden Einsatzzweck geeignet.

Seitliche Ansicht

Rückseite mit großem MYND-Schrfitzug

Auch für den direkten Anschluss an PC/Notebook ist er ausgelegt. Einfach mittels USB-C verbinden, und schon kann der MYND als externe Soundkarte eingesetzt werden.

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Übersichtlich: Die Teufel Go-App

Die Teufel Go-App enthält auch zahlreiche DSP-Modi

Die komfortable Steuerung aller Funktionen bleibt ebenfalls nicht außen vor. Dafür steht die Teufel Go App, mit der sich der MYND einfach handhaben lässt. Integriert ist auch die Party Link-Funktion, mit deren Hilfe man mehrere Lautsprecher in Reihe schalten kann, und ein sogenannter "Battery Care Modus".

Der MYND ist für nahezu alle Aufgaben gerüstet

Man kann ihn überall hin mitnehmen

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Der praktische Trageriemen in der Detailansicht

Insgesamt ist der MYND mit seinem Gesamtkonzept derzeit praktisch konkurrenzlos. Nachhaltigkeit ist das Prinzip, das sich wie ein roter Faden durch die Konzeption des 2.1 Bluetooth-Lautsprechers zieht. Dass sich dies keinesfalls mit hoher akustischer Leistungsfähigkeit beißt, beweist uns der MYND, wenn er Musik wiedergibt. Er klingt überraschend erwachsen und detailreich, fast wie ein kleiner HiFi-Lautsprecher. Dadurch ist er nicht nur bei Hip Hop oder elektronischer Musik in seinem Element, sondern gibt sogar Klassik und Jazz tadellos wieder. Somit bilanzierend wir: Ein großer Wurf, der Teufel mit dem MYND gelungen ist. Wir hoffen, dass noch mehr Produkte aus der MYND-Baureihe mit dem nachhaltigen Gesamtkonzept ihren Weg ins Portfolio der Berliner Brand finden.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Teufel

Datum: 22. März 2026