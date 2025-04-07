TEST: Sharp AQUOS 55FQ5EG - 55 Zoll 4K-Fernseher mit Top-Ausstattung für unter 700 Euro?

Sharp hat mittlerweile längst mit Erfolg die internationale Bühne im TV-Business mit zahlreichen fair kalkulierten, zugleich technisch hochwertigen Smart-TV-Modellen betreten, nachdem die einst so berühmte Marke über Jahre eher ein Schattendasein geführt hat. Dass man nun wieder auf dem richtigen Weg ist, beweisen Modelle wie der AQUOS 55FQ5EG, der im 55-Zoll-Format bei uns zum Test angetreten ist.

Es handelt sich um einen 4K Ultra HD-TV mit Quantum Dot-Panel, der unter Google TV läuft und mit seinem eleganten Auftritt beeindruckt, der einen extrem dünnen Aluminiumrahmen mit einschließt. Modern präsentiert sich die Ausstattung, die beispielsweise HDMI-Terminals mit Unterstützung für eARC, ALLM und VRR mit bis zu 144 Hz beinhaltet. Auch Dolby Vision IQ und, auf der akustischen Seite, Dolby Atmos sind mit an Bord. Hinzu kommt AQUOS Wireless Surround - dank dieser Funktion ist es einfach, sich ein Audiosystem mit zwei entsprechend kompatiblen AQUOS Wireless Surround-Rear-Lautsprechern aufzubauen. Kompatibel ist der Smart-TV im übrigen auch zu DTS:X.

Dafür, dass die akustischen Elemente auch tatsächlich ausdrucksstark im Aufstellungsraum des AQUOS 55FQ5EG herauskommen, sorgt ein hochwertiges Harman/Kardon-Lautsprechersystem. Für eine ausgezeichnete Bildgüte unter praktisch allen Bedingungen sorgen die AQUOS AI UltraClear Videobearbeitung, die AQUOS Smooth Motion 144 Hz Frame-Interpolationstechnologie und ein Lichtsensor mit OPC (Optical Picture Control).

Verarbeitung

Standfuß und Leiste unten

Detail am schicken, hochwertigen Standfuß vorne

Detail am Standfuß hinten

Gesamtansicht der Standfuß-Konstruktion von hinten

Nicht nur bei den vorhandenen Features und der erstaunlich üppigen Ausstattung überrascht der zum günstigen Preis erhältliche Sharp AQUOS TV. Auch, was die Materialqualität betrifft, fährt der japanische Hersteller groß auf. Ein robust und wertig wirkender Metall-Standfuß mit leicht changierender Oberfläche, ein schlanker Metallrahmen und ein insgesamt minimalistisches, ansprechendes Design sind bei einem derart günstigen Kaufpreis zweifellos selten.

Öffnung für die Treiber des Lautsprechersystems vorne

Sound by Harman/Kardon

AQUOS-Logo

Sharp-Logo

Sehr elegante Gestaltung, gerade in Anbetracht des Kaufpreises

Dünner Rahmen aus hochwertigem Aluminium

Auch die Soundleiste unten ist aus Metall gefertigt und unterstreicht gekonnt den eleganten Auftritt. Was die Bautiefe angeht, ist es nicht der schlankeste LCD-TV, aber auch nicht der tiefste. Eine freie Aufstellung im Raum wäre denkbar, wandnah scheint er uns aber am besten aufgehoben.

Seitliche Ansicht

Rahmen oben im Detail

Bautiefe unten im Detail

Rückseite linker, unterer Bereich

Solide verschraubte Rückseite, hier im Detail

Rückseite in der Gesamtansicht

Die Verarbeitung wirkt ebenfalls gut. Im Detail und bei genauem Hinsehen kann man hier den ein oder anderen Makel entdecken, z.B. den kleinen Spalt zwischen Displayglas und Rahmen, in dem sich natürlich gerne kleine Styroporkügelchen der Verpackung verhaken. Oder auch die Tatsache, dass die Soundleiste unten etwa einen Millimeter unter dem Display hinausragt und vermutlich Staubablagerungen anzieht. Insgesamt ist das aber definitiv zu vernachlässigen und für den aufgerufenen Preis erst recht. Im Gegenteil, hier könnte sich der ein oder andere günstige Fernseher anderer etablierter Hersteller mit typischem Plastikgehäuse ein wenig abschauen.

Alles wirkt nicht nur solide und fasst sich angenehm an, der 55FQ5EG schaut durch das unaufdringliche Design auch einfach elegant aus. Wir würden den minimalistischen Ansatz sogar noch auf die Spitze treiben und sowohl das Aquos- als auch das Harman/Kardon-Logo weglassen. Wir verstehen aber natürlich, dass man die Unterstützung der Harman/Kardon-Entwickler bei der Klangabstimmung auch optisch präsentieren möchte. Das Standfuß-Design passt ebenfalls sehr gut zum Gesamtkonzept und ist farblich genau auf den Rahmen abgestimmt.

Hier kann der Sharp AQUOS 55FQ5EG zweifellos punkten. Auch die Anschlüsse sind gut erreichbar und sauber integriert. Lediglich ein Kabelmanagement fehlt, das bieten andere in dieser Preisliga aber auch nicht.

Anschlüsse

Anschlusssektion

Der Sharp TV ist mit vier HDMI-Anschlüssen ausgestattet, zwei davon verfügen über den aktuellen HDMI-Standard für 4K-Auflösung mit bis zu 144 Hz Bildwiederholrate. HDMI 4 dient auch als eARC-Anschluss. Dazu gibt es noch einen optischen Digitalausgang sowie einen Kopfhöreranschluss und einen kombinierten AV In. Der Preisklasse entsprechend ist der 54FQ5EG mit einem Single-Tuner ausgestattet und bietet dafür zwei entsprechende Eingänge für Satellit bzw. Kabel/Antenne. Die Anschlüsse befinden sich rückseitig und gehen nach unten hin bzw. seitlich ab.

