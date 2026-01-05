SPECIAL: Samsung auf der CES 2026 - alle Neuheiten und deren technischen Features

Samsung hat auf dem Event „The First Look“ im Rahmen der CES 2026 im Latour Ballroom des Wynn Las Vegas seine Vision „Your Companion to AI Living“ präsentiert. Im Mittelpunkt des Events stand Samsungs Philosophie, dass Künstliche Intelligenz als Basis wichtige Bereiche wie Forschung, Produktdesign, Betrieb und Nutzungserlebnis miteinander verbindet und vernetzt. Wir stellen in diesem Special die TV/Beamer- und Audioneuheiten vor.

Vision AI Companion

Extrem wichtiges Merkmal der 2026er Samsung Smart-TVs ist der Vision AI Companion (VAC), der auf AI-Technologie basiert, um als individueller Alltagsbegleiter zu agieren und den Alltag überall im Zuhause komfortabler sowie einfacher zu gestalten. Mit VAC erhält man beispielsweise personalisierte Empfehlungen, was man ansehen, hören oder gar essen sollte – das ist definitiv deutlich mehr als reines Fernsehen oder reines Video-Streaming, so Samsung. Der smarte TV wird somit zu einer Zentrale für multiple Erlebnisse im Alltag.

VAC, so Samsung, bereichert über verschiedene Programminhalte wie Koch- oder Fitness-Sendungen hinweg das Alltagserlebnis in unterschiedlichen Lebensbereichen. So können Nutzerinnen und Nutzer Rezepte für Gerichte, die sie im TV sehen, schnell per Sprachbefehl abrufen. VAC setzt auf die aktuellsten Informationen, um Empfehlungen zu geben, die mit Gesundheits- und Fitnesszielen übereinstimmen. VAC offeriert zudem eine Multi-Device-Funktionalität durch vollständige Ökosystemintegration, indem empfohlene Rezepte direkt an andere Geräte wie den neu vorgestellten, flexiblen 4K-Monitor The Movingstyle sowie an Küchengeräte gesendet werden.

130 Zoll großer Micro RGB-TV

Das Herzstück und das Flaggschiff des Display-Line-Ups ist der 130-Zoll-Micro RGB (Baureihe MR95F), der auch in Deutschland verfügbar sein wird. Er steht laut Samsung für eine neue Entwicklungsstufe der Farbdarstellung und ermöglicht ein besonders breites und realistisches Farbspektrum. Das „Timeless-Frame-Design“ minimiert Ablenkungen und lässt das Bild mit zeitloser Eleganz in den Vordergrund treten. Ein leistungsstarkes Soundsystem, das im Rahmen integriert wurde, ist ebenfalls Bestandteil der Ausstattung.

Micro RGB-TV Lineup 2026

Micro RGB-TVs kommen in vielen Größen

Micro RGB-TVs der Serie MR95F gibt es aber noch in zahlreichen weiteren Größen. Weiter erhältlich ist das in Berlin auf der IFA präsentierte Modell in 115 Zoll. Hinzu kommen, neben dem bereits erwähnten, im speziellen Design gehaltenen 130 Zoll-Modell, die Displaygrößen 55, 65, 75, 85 und 100 Zoll. Samsungs Vision AI Companion ist bei allen Modellen vorhanden. Hier wird die auf einem Large Language Model (LLM) basierende Künstliche Intelligenz mit dem intelligenten Sprachassistenten Bixby zusammengeführt. Natürliche Dialoge mit der Künstlichen Intelligenz, das Stellen interaktiver Fragen und der Erhalt proaktiver Empfehlungen lassen sich so realisieren.

Micro RGB-TVs: Wichtige Merkmale und Features

Winzig klein ist jedes Micro RGB-Element

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Was lässt sich zur Bild- und Audio-Technik aller Micro RGB-Smart TVs schreiben?

Generell fußt die Micro RGB-Technologie auf roten, grünen und blauen Leuchtdioden. Die LEDs sind kleiner als 100 Mikrometer und können unabhängig voneinander leuchten. Das stellt eine extrem präzise Lichtsteuerung und eine hoch liegende Farbgenauigkeit sicher. Die Hardware wird unterstützt von hochentwickelten Softwarelösungen für die Bildsignalverarbeitung, wie zum Beispiel 4K AI Upscaling Pro und AI Motion Enhancer Pro.

Herzstück: Die Micro RGB AI Engine

Diese Schaltungen sorgen für eine exzellente Darstellung auch niedriger auflösender Quellen auf dem Display, für optimale Helligkeit, und für eine flüssige Bewegungswiedergabe. Samsungs Micro RGB AI Engine Pro, mit einem besonders starken Chipsatz versehen, steht für eine besonders realistische Bildwiedergabe. Micro RGB Color Booster Pro und Micro RGB HDR Pro sind daran anknüpfende Technologien, die für eine weitere Steigerung der Bildqualität verantwortlich sind. Es gibt noch Micro RGB Precision 100 – eine Samsung-Entwicklung, die vom Verband der Elektrotechnik (VDE) zertifiziert wurde und die 100 Prozent des BT.2020-Farbraums abdeckt.

Extreme Leistungsstärke bei Bild und Ton

In den neuen Modellen ergänzt Samsung die Technologie um eine weiter optimierte Micro RGB Lichtquelle, die in der Lage ist, die Farbhelligkeit nochmals exakter anzusteuern, was für eine weiter verbesserte Darstellung von Farbtönen und eine enorme Helligkeit des Bildes sorgt. Weiter sind die Micro RGB-TVs mit Samsungs Glare Free-Technologie ausgestattet, die störende Lichtreflexionen auf dem Display wirkungsvoll unterbindet.

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Audio-seitig wurden die Micro RGB-TVs mit leistungsfähigen Soundsystemen ausgestattet, die zu Dolby Atmos kompatibel sind. Ergänzend hinzu kommt Samsungs „Adaptive Sound Pro“ für die passende akustische Anpassung an den Raum. Zudem an Bord sind das neue 3D-Sound-Format Eclipsa Audio und Q-Symphony.

Generell bringen sämtliche Samsung TV-Modelle des Jahrgangs 2026 weitere Neuerungen mit.

HDR10+ Advanced als Konkurrenz zu Dolby Vision 2

Starten wir hier mit der Kompatibilität zu HDR10+ Advanced, sozusagen als Konkurrenz zum auf der IFA 2025 präsentierten Dolby Vision 2 gedacht. Amazon Prime Video nennt Samsung bereits als bestätigten prominenten Content-Unterstützer. Nach der Konkurrenz richtet sich auch das Feature-Potential aus. So wird bei HDR10+ Advanced die Darstellung der Bewegtbilder mit herangezogen. Daher ist die Zwischenbildberechnung des jeweiligen Smart TVs hier auch involviert, in jeder Szene kann die Bewegungswiedergabe angepasst werden.

Der neue Standard setzt neben weiter optimierten dynamischen Metadaten zusätzlich auf erweiterte statische Metadaten, dies dient dazu, dass der TV die Wiedergabe der jeweiligen Quelle genau auf den TV anpassen kann. Und auch hier spielt Künstliche Intelligenz wieder eine tragende Rolle: Farb- und Helligkeitswerte werden mit Hilfe von KI weiter optimiert, um das Betrachten von HDR-Inhalten noch intensiver sowie realistischer zu gestalten.

Bis zu 5.000 Nits als enorme maximale Helligkeit sollen unterstützt werden. Bei HDR10+ Advanced, das ist ein Unterschied zu Dolby Vision 2, gibt es keine 2 unterschiedlichen Ausstattungslinien. Bei Dolby Vision 2 findet sich ja die Basis-Standarversion und die mit allen Merkmalen versehene Max-Variante.

Im Ausstattungsumfang von HDR10+ Advanced ist zudem ein spezieller, adaptiv arbeitender Cloud-Gaming-Modus enthalten – so kann man zahlreiche Gaming-Inhalte, beispielsweise aus Samsungs Gaming-Hub, im neuen Standard, sofern unterstützt, genießen. Optimiertes, lokal arbeitendes Tone Mapping steckt hier laut Samsung dahinter.

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Weitere 2026er TV-Ausstattungsmerkmale

Samsung hat zusätzlich intuitive Modi zur Personalisierung des Seherlebnisses entwickelt. Für Fußballfans ermöglicht der AI Soccer Mode Pro einen spannenden Spieltag durch AI-gesteuerte Bild- und Tonoptimierung, die das Feeling im Stadion gekonnt nachahmen soll. Mittels des AI Sound Controllers Pro kann man die Lautstärke von Publikum, Kommentaren oder Hintergrundmusik erhöhen oder absenken, um ein personalisiertes Hörerlebnis für TV-Shows und Filme zu schaffen. Nutzerinnen und Nutzer können komfortabel Sprachbefehle geben, und jedes mit Vision AI Companion (VAC) ausgestattete TV-Gerät – darunter Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED und UHD – führt die Befehle kontextbezogen aus.

Das TV-Line-up 2026 unterstützt das vorhin bereits präsentierte HDR10+ ADVANCED. Ebenfalls wird in allen 2026er TVs Samsung Eclipsa Audio eingeführt, das neue 3D-Soundformat des Unternehmens. Im Zentrum all dieser Display-Innovationen steht das leistungsstarke Tizen OS. Sieben Jahre Tizen-OS-Upgrades sind inkludiert, sodass sich die Smart-TVs noch lange nach dem Kauf weiterentwickeln können.

Auch Design spielt stets eine große Rolle: Der neue, ultradünne OLED S99H wurde beispielsweise mit einem verfeinerten Rahmen ausgestattet, der den OLED-TV wie ein Kunstwerk aus einer Galerie auftreten lässt.

Google Photos neu in Samsungs Smart-TV-Flotte

Google Photos kommt in Samsungs Smart-TVs

Überdies plant Samsung die Integration von Google Photos auf den AI TVs des Hauses. Mit der geplanten Implementierung von Google Photos können mittels des Smartphones aufgenommene Fotos nahtlos zum Samsung AI-TV übertragen werden, damit man sie dort im größeren Format betrachten kann. Anwenderinnen und Anwender sind dann in der Lage, kuratierte Erinnerungen auf dem Smart-TV zu erkunden, sortiert nach Personen, Orten sowie bedeutsamen Momenten. Google Photos wird auch die Reihe fotozentrierter Funktionen erweitern, die in Samsungs Vision AI Companion (VAC) eingebunden sind. Google Photos, so Samsung, soll ein fester Bestandteil des TV-Erlebnisses werden. Dabei treten Fotos zum Beispiel über Daily+ und das Daily Board in Erscheinung, schöne Erinnerungen werden so passend in den Alltag der Nutzerinnen und Nutzer integriert. Um den Dienst einsetzen zu können, meldet man sich mit dem jeweiligen Google-Konto an. In drei Stufen werden verschiedene Features rund um Google Photos eingeführt. „Erinnerungen“ kommt zu Beginn des Jahres 2026. „Create with AI“ (bietet auf Nano Banana basierende thematische Vorlagen an und ermöglicht kreative Bildumwandlungen) kommt später in 2026, ebenso die „personalisierten Ergebnisse“ – hier kann man sich dann verwandte Fotos, basierend auf Themen oder Erinnerungen, als Diashow ansehen.

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The Freestyle+

Es gibt noch mehr Neuheiten 2026. Der neue portable Projektor The Freestyle+ mit dem um 180 Grad drehbaren Design ermöglicht es, Inhalte auf Wände und Decken sowie auf unebene Flächen wie Ecken und Vorhänge zu projizieren. Die Weiterentwicklung des erfolgreichen The Freestyle bietet weiterentwickelte AI-Features, mehr Helligkeit (430 ISO-Lumen) sowie erweiterte Unterhaltungsfunktionen.

Unter dem Oberbegriff „AI OptiScreen“ werden hier verschiedene Funktionen zusammengefasst. „3D Auto Keystone“ korrigiert automatisch Verzerrungen, auch dann, wenn auf unebene oder nicht flache Oberflächen wie Ecken, Vorhänge oder schräge Wände projiziert wird. Die Funktion „Real Time Focus“ passt den Fokus des Beamers in Echtzeit an und ermöglicht stets scharfe, klare Bilder mit geringstmöglichem Bildrauschen und ohne störende Unschärfen. „Screen Fit“ passt das Bild automatisch an die Projektionsfläche an, wenn entsprechend kompatibles Projektionszubehör verwendet wird. „Wall Calibration“ analysiert Farbe sowie Muster der Projektionsfläche und setzt visuelle Ablenkungen auf ein Minimum herab.I

Integriert in The Freestyle+ sind auch Samsungs Vision AI Companion sowie die Samsung TV Plus-Plattform und der hauseigene Gaming Hub. The Freestyle+ verfügt über einen eingebauten 360 Grad-Lautsprecher und ist kompatibel zu Q-Symphony.

Weiter geht es mit neuen Geräten, diesmal aus dem Bereich Audio.

Soundbars

Auch den weltweiten Soundbar-Markt, den Samsung laut eigenen Angaben seit 11 Jahren in Folge mit anführt, ergänzt das Unternehmen in diesem Jahr um neue Devices.

Als erstes kommt HW-Q990H-System auf den Markt. Es beinhaltet eine 7.0.2-Soundbar, 4.0.2 Surround-Lautsprechern (wireless) und einem aktiven drahtlosen Subwoofer mit zwei 8 Zoll-Basstreibern. Neu in diesem Jahr ergänzt eine "Sound Elevation" genannte Technologie das Feature Set-Up, welche die Dialoge genau in den Mittelpunkt des Fernseher-Bildschirms setzt, damit die Wiedergabe außerordentlich realistisch wirkt. Des Weiteren ist eine "Auto Volume" Funktion an Bord, die unabhängig von Quelle und gerade laufendem Inhalt die Lautstärke grundsätzlich auf identischem Level hält. Das AI-Soundtuning wurde fürs neue Modelljahr weiter optimiert.

Auch eine neue All-In-One-Soundbar führt Samsung ein. Sie hört auf den Namen HW-QS90H und ist optisch die minimalistisch gestaltet, soll aber eine hohe klangliche Performance bieten. Dank des „Convertible Fit“-Designs kann die HW-QS90H sowohl an der Wand unterhalb des TVs als auch auf einem Sideboard oder ähnlichem platziert werden. Der eingebaute Gyrosensor passt dann die Kanalverteilung automatisch an die jeweilige Ausrichtung an. Es handelt sich bei der Soundbar um ein 7.1.2-System mit insgesamt 15 Treibern. Ein integriertes „Quad Woofer“-Konzept soll für kräftigen Bass ohne zusätzlichen externen Subwoofer sorgen.

Music Studio 5 und Music Studio 7

Neue Music Studio WiFi-Speaker im einzigartigen Design

Die zwei WiFi-Lautsprecher Music Studio 5 und Music Studio 7 sind weitere Audio-Neuheiten. Sie unterstützen eine größere Bandbreite an Sound-System-Kombinationen und warten zudem mit einem individuellen, schicken Design auf. Jedes Modell greift das zeitlose „Dot“-Konzept des renommierten Designers Erwan Bouroullec auf, inspiriert von einem universellen Symbol aus Musik und Kunst.

Der Designer mit dem Music Studio 7

Der Music Studio 7 (LS70H) ist das größere Modell und bietet ein 3.1.1 Layout. Die Klangausgabe über linke, vordere, rechte und rechts oben gerichtete Lautsprecher erzeugt eine immersive Wirkung. Dank der Audio Lab Pattern Control Technology werden akustisch störende Signalüberlagerungen deutlich herabgesetzt – die Folge ist eine präzise Richtwirkung des Klangs. AI Dynamic Bass Control sichert eine klare, verzerrungsfreie Wiedergabe tiefer Frequenzen. Weitere Merkmale umfassen die Hi-Res-Audio-Kompatibilität bis 96 kHz/24-Bit und einen sogenannten „Super Tweeter“, der Frequenzen bis 35 kHz wiedergeben kann. Der in schwarz oder weiß erhältliche smarte Lautsprecher ist kompatibel zu Samsungs Q Symphony Standard und kann in ein entsprechendes System, bestehend z.B. aus einem Samsung Smart TV und einer Samsung Soundbar, eingebunden werden. Natürlich ist ebenfalls die Verwendung als unabhängiges All-In-One-Device möglich.

Der Designer mit dem Music Studio 5

Das kleinere Modell Studio 5 (LS50H) besticht ebenfalls durch ein außergewöhnliches Design und ist mit zwei 4 Zoll-Woofern sowie mit zwei Hochtönern bestückt. Auch hier ist die AI Dynamic Bass Control Bestandteil der Ausstattung. Beide Modelle unterstützen zahlreiche relevante Musik-Streamingdienste, Sprachsteuerung und Bluetooth sowie den Samsung Seamless Codec.

Q-Symphony mit mehr Funktionen

Neuerungen gibt es 2026 bei Q-Symphony. Die neueste Auflage offeriert die Option, Samsung TVs, Soundbars und WiFi-Lautsprecher als ein einheitliches Sound-Ökosystem zu verwenden. Man kann zu diesem Zweck bis zu fünf Audiogeräte koppeln. Q-Symphony analysiert die Raumaufteilung und die jeweiligen Gerätepositionen, um die Kanalverteilung zu optimieren. Das Resultat zeigt sich in Form besonders klarer Dialoge sowie in Form eines facettenreichen Surround-Klangs, verspricht Samsung. Mittels der Smart Things-App lassen sich zudem Klangeinstellungen, Gruppenwiedergabe, Streamingdienste sowie die Sprachsteuerung handhaben.

Unser Fazit

Samsung gibt 2026 Vollgas. Micro RGB-TVs mit hochentwickelter Bildtechnologie kommen in Größen zwischen 55 und 130 Zoll auf den Markt. Hier muss man nur abwarten, was die Preise sprechen, sind diese fair, könnte Micro RGB in diesem Jahr einen beachtlichen Erfolg erzielen. Neu kommen auch HDR10+ Advanced sowie Eclipsa Audio. Damit hat Samsung ein leistungsfähiges HDR-System ebenso im Programm wie ein neues 3D-Soudformat. Mit weiter entwickelten AI-Funktionen mit dem Vision AI Companion (VAC) im Fokus und mit der weitreichenden Vernetzung über die hauseigene Smart Things App geht Samsung, was die Integration und die Interaktion betrifft, den bisherigen Weg konsequent weiter. Auch neue Soundbars und neue WiFi-Lautsprecher sowie der Freestyle+ ultraportable Beamer bringen frischen Wind ins Portfolio.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Samsung PR

Datum: 05. Januar 2026