SPECIAL: Nubert auf der High End 2025 - zahlreiche interessante Produkte und ein neues Highlight

Nubert ist im Jahre des 50. Firmenjubiläums natürlich auch in München auf der High End zugegen. Man schenkt sich und den Kunden die nuJubilee 50 zum halben Jahrhundert: Dabei handelt es sich um ein schickes säulenartiges Standlautsprecher-Set mit aktiver Technik in der Masterbox.

Mittels Kabel wird das Signal zum passiven Slave-Lautsprecher weitergeleitet. Trotz „Model-Maßen“ hat das schwäbische Jubiläumspräsent sämtliche Optionen, um lebendigen und nachdrücklichen Klang Wirklichkeit werden zu lassen. Gerade einmal 15 Zentimeter Breite und 90 Zentimeter Höhe sorgen dafür, dass sich das Sondermodell perfekt für viele Anwendungen und zeigt sich für nahezu alle Aufstellungsmöglichkeiten eignet. Mit Dolby Digital- und DTS-Decoder, HDMI-Anschluss und Voice+ für beste Stimmverständlichkeit sowie Wide+ für ein erweitertes Klangpanorama zeigt sich dieses Set gut gerüstet.

nuZeo 3

Mehr Auswahl für nuZeo-Fans: Auch die nuZeo-Familie hat seit einiger Zeit Zuwachs, der natürlich auch in München bewundert werden darf: Mit der kompakten nuZeo 3 (950 EUR/Stück) und dem kraftvollen Subwoofer nuZeo 8w (mit 15-Zoll-Fronttreiber und 3.200 Watt Musikleistung für 3.290 EUR) stellt Nubert zwei neue Modelle vor, die das aktive Hochleistungssystem noch flexibler machen.

nuZeo 8w

Anzeige

Alle nuZeo-Komponenten sind kompatibel zur Nubert X-Remote, kommen mit der X-Room Compensation für einen akustisch makellosen Bassbereich und unterstützen nuConnect X Surround.

Hier geht es zu den Berichten und zu Nubert:

Der nuZeo 8w Aktivsubwoofer in der Vorstellung bei AREA DVD

Der nuZeo 3 Kompakt-Aktivlautsprecher in der Vorstellung bei AREA DVD

Der nuZeo 8w - alle Informationen bei Nubert

Der nuZeo 3 - alle Informationen bei Nubert

Eine schwäbische Klang-Revolution wirft ihre Schatten voraus: Auf der High End präsentiert Nubert noch ein weiteres Highlight, über das zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nur wenig verraten werden darf. Nubert gibt auf der Messe einen ersten Ausblick, der auch extrem anspruchsvolle Hörer in dieser Konsequenz überraschen wird. Viel ist noch nicht offiziell, aber klar ist: Hier wurde mit großem Aufwand an einem neuen Maßstab gearbeitet.

nuPro AS-2500

Nubert-Klang bei „the sound of gaming“: Am Stand A06/B11 in Halle 1 wird das Thema „The Sound of Gaming“ 2025 in Szene gesetzt. Auf über 70 Quadratmetern Ausstellungsfläche und einem eigenen Heimkino entsteht ein Paradis für Gaming-Fans. Mit dabei: Die Nubert Soundbar nuPro AS-2500 (495 EUR), die beweist,wie gut sie sich auch für die Tonübertragung beim Gaming eignet.

Nubert befindet sich auf der High End 2025 im MOC München am Stand F105 im Atrium 4.1 (1. Obergeschoss). Am 15. und 16. Mai kommen Pressevertreter und Fachbesucher zwecks ausführliche Gespräche und der Vorstellung der Produktpalette. Am 17. und 18. Mai freut sich dann Nubert auf die Endkunden am Messestand zum gemeinsamen Probehören.

Anzeige



Special: Carsten Rampacher

Fotos: Nubert

Datum: 08. Mai 2025