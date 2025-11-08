Mitteldeutsche HiFi-Tage 2025: Der Auftritt von DALI, NAD und Bluesound

Dali spielt auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen aktuell ein Setup bestehend aus dem NAD M10 V3 und dem RUBIKORE 6 Standlautsprecher. Ebenso wird der neue Einstiegs-Lautsprecher KUPID, der richtig gut eingeschlagen hat, am brandneuen Bluesound POWERNODE (N331), der in der nächsten Zeit in die Auslieferung gelangt, präsentiert. Aber der Reihe nach - gehen wir erst einmal auf die RUBIKORE-Serie genauer ein.

DALI RUBIKORE - Spitzenklang mit Bonus

Denn in Leipzig die klangstarke RUBIKORE-Serie fokussiert, weil gerade bei DALI die nächste "Back to HiFi"-Kampagne läuft. Wer RUBIKORE Lautsprecher im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 31. Januar 2026 erwirbt, erhält einen hochwertigen DALI IO-6 Bluetooth-Noise-Cancelling-Kopfhörer gratis dazu, der ebenfalls vor einziger Zeit einen EISA-Award gewinnen konnte.

Die Aktion läuft über den Fachhandel und der örtlich autorisierte DALI RUBIKORE Händler ist hier der erste Ansprechpartner. Hier erfährt man alles: DALI RUBIKORE + IO-6 Aktion.Wie läuft die Prozedur in der Praxis ab? Die RUBIKORE Lautsprecher werden direkt beim Fachhändler gekauft. Dann registriert man den Erwerb auf der Aktionsseite und DALI übersendet nach der Verifizierung den neuen Kopfhörer direkt an den RUBIKORE Käufer.

RUBIKORE - die Modelle und die Technik

Was gibt es zur RUBIKORE Serie zu schreiben? Erstmals präsentiert wurde sie auf der High End 2024. Integriert ins Konzept wurden zahlreiche Merkmale des absoluten Flaggschiff-Lautsprechers KORE. Diese Merkmale umfassen zum Beispiel die "Clarity Concept-Technologie, die SMC-Treiber, SMC-Kore-Induktoren, spezielle Hybrid-Hochtonmodule inklusive einem Low-Less-Dome-Hochtöner und Continous Flare-Bassreflexöffnungen.

RUBIKORE 8

iO-6

RUBIKORE 6

RUBIKORE CINEMA

RUBIKORE 2

RUBIKORE OnWall

Der RUBIKORE OnWall von oben

DALI hat die ganze RUBIKORE Familie nach Leipzig mitgebracht. Zur Serie gehören der auch von uns schon getestete, große Standlautsprecher RUBIKORE 8 (Paarpreis 6.998 EUR), der hier in Leipzig spielende RUBIKORE 6 (Paarpreis 4.998 EUR), der kompakte, elegante Regallautsprecher RUBIKORE 2 (Paarpreis 2.598 EUR), der Wandlautsprecher RUBIKORE On-Wall (Stückpreis 1.499 EUR) sowie der multifunktionale RUBIKORE LCR (Stückpreis 1.999 EUR, auch als Center zu verwenden). An Farbvarianten für die RUBIKORE Serie stehen wahlweise Hochglanz-Schwarz, Hochglanz-Maroon, Natural-Walnut (sehr schick!) und Hochglanz-Weiß bereit.

Entscheidend ist für DALI vor allem die bereits erwähnte KORE Basis.

Besonders wichtig zu erwähnen sind die Clarity Cone-Technologie-Bass-/Mittelton-Treiber-Membranen, die eine enorme Authentizität in den Mitten ohne störende tonale Verfärbung garantieren sollen - und auch können. Klar, angenehm, lebendig, so kennen wir die RUBIKORE Lautsprecher aus den vielen praktischen Höreindrücken.

Hinzu kommen die SMC-Antriebssysteme von DALI im Sinne minimaler Verzerrungen und exzellenter Effizienz. In den Standlautsprechern RUBIKORE 8 und RUBIKORE 6 wird ein reiner Sound zusätzlich durch SMC KORE-Kerne in den Frequenzweichen kultiviert und jeglicher Signalverlust deutlich reduziert. Die Weiche ist im Sinne höchster Präzision und bester Langzeitstabilität mit Mundorf-Premium-Kondensatoren ausgestattet.

In den Gehäusen der RUBIKORE 8, RUBIKORE 6 und RUBIKORE 2 bauen die Dänen auf Continous Flare Reflex Ports zur Steigerung der Effizienz und für eine Bassreflex-Konstruktion nahezu ohne Strömungsgeräusche.

Der Hochtöner wurde für die RUBIKORE Serie neu entwickelt und basiert technisch auf dem EVO-K Hybridhochtöner des KORE Flaggschiffs. Das Auflösungsvermögen und auch die räumliche Darstellung sind herausragend, wie wir bereits des Öfteren feststellen konnten. Im sogenannten Low-Loss Dome Hochtöner wird, zum Erreichen dieses Ziels, kein Ferrofluid in der Magnetspalte verwendet.

Weiter geht es mit den Clarity Cone-Technologie SMC Tief- und Mitteltönern, die auf Papier- und Holzfasermembranen setzen. Mit dem bewährten und für DALI typischen Material hat der dänische Hersteller schon jahrelang Erfahrungen sammeln können. So wird nicht nur eine hervorragende Gesamtdarstellung erreicht, auch die Synergie zwischen dem Dali Hybridhochtöner und den Tief- und Mitteltontreibern garantiert eine überdurchschnittliche Detaillierung und akustische Realität bei der Wiedergabe hoher Frequenzen. Zugleich, und auch das entspricht der DALI Philosophie vom Spitzenklang, begeistern sämtliche Lautsprecher der RUBIKORE Serie mit einem ausgesprochen entspannten, homogenen & kultivierten, räumlich in Weite und Tiefe außerordentlich präsenten Klang. Zudem sind alle RUBIKORE Lautsprecher sehr flexibel hinsichtlich der Verstärkerwahl.

RUBIKORE 6 an NAD M10 V3

Klanglich natürlich eine tolle Kombination, der sehr dynamische, ultrakompakte NAD M10 V3 (2.599 EUR UVP) schiebt mächtig an, und die kultivierte RUBIKORE 6 setzt alles impulstreu und geschliffen um. Bei jedem Musikstil fällt diese unverwechselbare Mischung aus Kultiviertheit und Lebendigkeit auf, die dafür sorgt, dass man vom M10 V3 und von der RUBIKORE 6 sofort abgeholt wird. Präzise Bässe, klar fokussierte Stimmen, und ein immer realistisches, weitläufiges räumliches Gefühl sind klare Pluspunkte. Die RUBIKORE 6 hat zudem kein Problem, auch bei deutlich erhöhtem Pegel mitzugehen - dass die Endstufen des M10 V3 trotz der kleinen Abmessungen des Vollverstärkers genug Leistung haben, wissen wir ja bestens aus unserem Test.

Der NAD M10 V3

M10 V3

Der M10 V3, der mit einer edlen Infrarot-Fernbedienung ausgeliefert wird, arbeitet mit äußerst verlustarmen HybridDigital nCore-Verstärkereinheiten, die eine kräftige Dauerleistung von 2 x 100 Watt an 8 Ohm und eine Impulsleistung von 2 x 230 Watt an 4 Ohm sicherstellen. Für höchste Präzision bei der D/A-Wandlung sorgt ein 32-Bit/768 kHz-DAC aus dem renommierten Hause ESS. Natürlich ist die extrem flexible Streaming-/Multiroom-Plattform BluOS an Bord. Die Bedienung erfolgt komfortabel über die passende App.

Unibody-Gehäuse

BluOS ist zu praktisch allen relevanten Streaming-Diensten kompatibel, zudem ist auch AirPlay 2 an Bord sowie die Roon ready Lizenz. Neben WiFi und Ethernet gibt es auch bidirektionales Bluetooth mit aptX HD. Ein hochwertiger Phono-EQ nebst passendem Eingang gehört ebenfalls zur Ausstattung wie ein optischer sowie ein koxialer Digitaleingang. Für die schnelle Kontaktaufnahme mit dem Smart TV ist HDMI-eARC an Bord. Daher kann der M10 V3 dann die Wiedergabe des TV-Tons übernehmen. Zudem finden sich zwei unabhängige Subwooferausgänge sowie Dirac Live. Gegen einen entsprechenden Obulus kann man optional noch die Dirac Live Bass Control als Lizenz hinzukaufen.

Oberseite mit beleuchtetem NAD Logo

Ein Messmikrofon und ein passender USB-Adapter befinden sich direkt im Lieferumfang. Mittels des hochauflösenden, 7 Zoll messenden Touchscreens kann die Bedienung des M10 V3 ebenfalls vorgenommen werden. Sehr praktisch ist, dass der M10 V3 einen Dolby Digital Decoder besitzt.

7-Zoll-Touchscreen

Schließt man dann z.B., was dank BluOS problemlos möglich ist, zwei kompatible Bluesound Speaker als Wireless Rears an und verwendet einen oder zwei Subwoofer, kann man sich ein leistungsfähiges 4.1 oder 4.2 Setup erstellen.

Bluesound POWERNODE (N331) an DALI KUPID

DALI KUPID

Der in der nächsten Zeit für 1.099 EUR in Schwarz oder Weiß verfügbare Bluesound POWERNODE (N331) ist zusammen mit den DALI KUPID hier in Leipzig in Betrieb. Und hier können wir nur festhalten: Eine tolle Kombination, technisch, klanglich und natürlich optisch.

Frisches, modernes Design

Die kompakte Zweiwege-Box DALI KUPID markiert den Einstieg ins DALI Portfolio und hat ihre richtig überzeugenden Fähigkeiten bei uns im Test eindrucksvoll demonstrieren können. Für nur 338 EUR Paarpreis und in fünf attraktiven Farben lieferbar, sind die Voraussetzungen ideal, den typischen DALI Sound einer neuen Zielgruppe zugänglich zu machen. Gerade auch junge und jüngere Leute, die das Thema HiFi für sich entdecken, dürften sich hier angesprochen fühlen. KUPID setzt auf einen 26 mm Hochtöner und auf einen 11,5 cm messenden Tiefmitteltöner mit der für Dali charakteristischen Membran aus Papier und Holzfaser. Das ermöglicht, wie auch unsere Testreihen gezeigt haben, echten DALI Familienklang: Angenehm, fundiert, klar und lebendig tritt die KUPID absolut souverän auf und entfernt sich deutlich vom eigentlichen Niveau ihrer Preisklasse.

POWERNODE (N331) mit KUPID

Kommen wir nun zum POWERNODE (N331) mit BluOS Streaming/Mulitroom-Modul inklusive komfortabler App-Steuerung. Der Bluesound POWERNODE (N331) unterstützt, neben über 20 Streamingdiensten via BluOS, unter anderem AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect und ist Roon Ready. Maximal DSD256 beziehungsweise 192 kHz/24-Bit (PCM) werden nativ verarbeitet. Mit DirectDigital-Verstärkung von 100 Watt pro Kanal ist der kompakte Streaming-Verstärker kräftig genug, um selbst etwas größere Hörräume effektiv beschallen zu können.

POWERNODE im typischen Bluesound-Design

Die überarbeitete Schaltung mit optimiertem Signalweg garantiert laut Hersteller nochmals mehr Leistung bei gleichzeitig weniger Verzerrung. Optisch ist auch der POWERNODE (N331) im typischen Bluesound Design gehalten und besitzt daher einen hohen Wiedererkennungswert. Kennzeichnend sind das matte Finish des Gehäuses inklusive Touch-Glaspanel mit Näherungssensor sowie fünf programmierbaren Quick-Presets.

Oberseite

Der POWERNODE (N331) setzt auf einen Quad-Core 1,8 GHz ARM Cortex A53 Prozessor und präsentiert sich inklusive umfassender Anschlussbestückung: Mit digitalen und analogen Eingängen inklusive HDMI eARC, bidirektionalem Bluetooth-Modul mit aptX und USB-C ist sie tadellos ausgestattet. Die Netzwerkintegration erfolgt via Ethernet oder per Dual-band WiFi (802.11ac).

Gerade in weißer Version sehr elegant

Der POWERNODE (N331) weist allerdings im Vergleich zum Vorgänger sehr interessante Neuerungen auf. Da wäre zum einen exzellente THX AAA-Kopfhörerverstärker, den manche bereits aus dem NODE ICON und dem NODE kennen. Zum anderen aber, und das ist wirklich innovativ, kann man direkt einen passiven Centerlautsprecher am POWERNODE (N331) anschließen. Im 3-Kanal-Betrieb liefert der Verstärker immer noch sehr ordentliche 80 Watt pro Kanal. In Verbindung mit dem Subwoofer-Vorverstärkerausgang sowie der Option, Bluesound Wireless-Streaming-Lautsprecher zu integrieren, ist die Möglichkeit gegeben, äußerst unkompliziert ein 5.1-Setup umsetzen zu können. Ein Dolby Digital-Decoder bringt der POWERNODE (N331) mit. Übrigens: Die Dirac Live-Vorbereitung wird per Firmware-Update nachgereicht.

Fazit

DALI, NAD und Bluesound präsentieren sich auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen wieder als extrem vielschichtig und flexibel aufgestellt. Für jeden Anwender dürfte es problemlos möglich sein, das passende Produkt oder die passende Kette zu finden - das Portfolio der drei starken Brands gibt es locker her.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 08. November 2025