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Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
07.11.2026 Karsten Serck
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
Neuheiten bei Amazon.de
- The End of Oak Street - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The End of Oak Street [4K Ultra HD Blu-ray]
- The End of Oak Street [Blu-ray]
- Fist of Legend [4K Ultra HD Blu-ray]
- Fist of Legend [Blu-ray]
- Deathstalker - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Deathstalker [Blu-ray]
- Nightborn - Mediabook [Blu-ray]
- Nightborn [Blu-ray]
- Lucky Strike [Blu-ray]
- Zombie 2 - Day of the Dead [4K Ultra HD Blu-ray]
- Zombie 2 - Day of the Dead [Blu-ray
- The Legend - Iron Tiger [4K Ultra HD Blu-ray]
- In meinem Himmel [4K Ultra HD Blu-ray]
- Renegades - Auf eigene Faust [4K Ultra HD Blu-ray]
- Homeboy [4K Ultra HD Blu-ray]
- Homeboy [Blu-ray]
- Freitag der 13. 8 Movie Collection [Blu-ray]
Musik
- U2: Carnaval De Luz Deluxe [Blu-ray/CD] bei jpc.de
- U2: Carnaval De Luz [CD]
- U2: Carnaval De Luz Deluxe [CD]
- U2: Carnaval De Luz [LP]
- U2: Carnaval De Luz Deluxe [LP]
- Talking Heads: Fear Of Music (Super Deluxe Edition) [Blu-ray/CD]
- Talking Heads: Fear Of Music (Super Deluxe Edition) [LP]
- Talking Heads: Fear Of Music (2026 Remaster) [LP]
alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
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- Die Odyssee - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Die Odyssee [4K Ultra HD Blu-ray]
- Die Odyssee [Blu-ray]
- Spider-Man: Brand New Day - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray]
- Spider-Man: Brand New Day [4K Ultra HD Blu-ray]
- Spider-Man: Brand New Day [Blu-ray]
- Eiserne Wildnis - Heart of the Beast [4K Ultra HD Blu-ray]
- Eiserne Wildnis - Heart of the Beast [Blu-ray]
- Con Air - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Das Vermächtnis der Tempelritter - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Star Trek - The Original Motion Picture Collection [4K Ultra HD Blu-ray]
- Masters of the Universe - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Masters of the Universe [4K Ultra HD Blu-ray]
- Masters of the Universe [Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 3 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 3 [4K Ultra HD Blu-ray]
- House of the Dragon - Staffel 3 [Blu-ray]
- Stirb Langsam - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Stirb Langsam - Steelbook 2 [4K Ultra HD Blu-ray]
- Stirb Langsam - Jetzt erst recht Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Terminator - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray]
- Terminator - Steelbook B [4K Ultra HD Blu-ray]
- Terminator - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray]
- Terminator - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray]
- Rocky - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Rocky - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray
- Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel 1 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel 2 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel 1 [Blu-ray]
- Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel 2 [Blu-ray]
- Clayface - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Clayface [4K Ultra HD Blu-ray]
- Clayface [Blu-ray]
- Street Fighter [4K Ultra HD Blu-ray]
- Street Fighter [Blu-ray]
- Resident Evil - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Resident Evil [4K Ultra HD Blu-ray]
- Resident Evil [Blu-ray]
- Mutiny - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mutiny [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mutiny [Blu-ray]
- Onslaught - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Onslaught - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Onslaught [Blu-ray]
- Pressure - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Pressure [Blu-ray]
- Other Mommy - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Other Mommy [4K Ultra HD Blu-ray]
- Other Mommy [Blu-ray]
- By Any Means - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- By Any Means [Blu-ray]
- The Uprising - Für die Freiheit [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Uprising - Für die Freiheit [Blu-ray]
- The Social Reckoning [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Social Reckoning [Blu-ray]
- Digger - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Digger [4K Ultra HD Blu-ray]
- Digger [Blu-ray]
- Practical Magic 2: Zauberhafte Schwestern - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Practical Magic 2: Zauberhafte Schwestern [4K Ultra HD Blu-ray]
- Practical Magic 2: Zauberhafte Schwestern [Blu-ray]
- Ice Cream Man - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Ice Cream Man [Blu-ray]
- Coyote vs. ACME - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Coyote vs. ACME - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Coyote vs. ACME [Blu-ray]
- Runner [4K Ultra HD Blu-ray]
- Runner [Blu-ray]
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