"Aliens", "Alien 3" & "Alien: Wiedergeburt" bald auf 4K Ultra HD Blu-ray?

Disney plant laut Informationen von "The Digital Fix" eine Veröffentlichung von "Aliens", "Alien 3" und "Alien: Wiedergeburt" (Alien: Resurrection) auf Ultra HD Blu-ray. Demnach sollen die drei Filme derzeit in 4K remastert und später bei Disney+ und auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht werden. Mit einer 4K-Veröffentlichung soll aber erst 2022 zu rechnen sein. Offen ist derzeit auch noch, in welchen Fassungen "Aliens" und "Alien 3" erscheinen sollen, für die es neben den Kinofassungen auch eigene "Director's Cuts" gibt.

Fox hatte Ridley Scotts "Alien" noch vor dem Verkauf an Disney auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Die Ultra HD Blu-ray ist auch weiterhin im Handel sowie in 4K im Apple iTunes Store erhältlich.