Warner/HBO Streaming-Dienst "Max" kommt nach Deutschland

Warner will seinen Streaming-Dienst "Max" auch in Deutschland starten. Während das HBO Streaming-Angebot in immer mehr europäischen Ländern verfügbar ist, stand der Deutschland-Start bislang noch nicht zur Diskussion, da es derzeit noch eine Vereinbarung mit Sky gibt, die dem deutschen Pay TV-Anbieter Zugriff auf HBO-Inhalte wie "House of the Dragon" gibt.

Gegenüber Variety erklärte Warner Streaming-Chef Jean-Briac Perrette jetzt, dass Max innerhalb der nächsten zwei Jahre auch in Deutschland, Großbritannien und Italien starten soll. Details zum genauen Zeitplan und den Veränderungen, die sich dadurch für Sky ergeben werden, sind noch nicht bekannt. Der Pay TV-Anbieter hat inzwischen mit den meisten Streaming-Diensten Kooperationen, die es Abonnenten ermöglichen, Streaming-Angebote z.B. von Netflix, Disney+ und Paramount+ zu nutzen. Warner arbeitet in Deutschland neben Sky auch noch mit RTL zusammen, wo ebenfalls zahlreiche HBO-Produktionen angeboten werden.

