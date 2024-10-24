News

Steven Seagal-Action-Klassiker erstmals auf Blu-ray Disc

24.10.2024 (Karsten Serck)

Plaion Pictures veröffentlicht fünf Action-Klassiker mit Steven Seagal erstmals auf Blu-ray Disc. Das "Steven Seagal: Actionstar"-Boxset kommt am 16.01.2025 in den Handel und enthält die folgenden Filme:

  • Hard to Kill
  • Out for Justice
  • On Deadly Ground
  • The Glimmer Man
  • Fire Down Below
