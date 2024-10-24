News
Steven Seagal-Action-Klassiker erstmals auf Blu-ray Disc
24.10.2024 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht fünf Action-Klassiker mit Steven Seagal erstmals auf Blu-ray Disc. Das "Steven Seagal: Actionstar"-Boxset kommt am 16.01.2025 in den Handel und enthält die folgenden Filme:
- Hard to Kill
- Out for Justice
- On Deadly Ground
- The Glimmer Man
- Fire Down Below
- Steven Seagal: Actionstar [Blu-ray] bei Amazon.de
- Steven Seagal: Actionstar [Blu-ray] bei jpc.de
- Steven Seagal: Actionstar [Blu-ray] im Plaion Shop
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.