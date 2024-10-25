News

"African Queen" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

StudioCanal veröffentlicht "African Queen" auf Ultra HD Blu-ray. Der John Huston-Klassiker mit Katharine Hepburn und Humphrey Bogart aus dem Jahr 1951 erscheint am 07.11.2024 als "Special Edition" auf Ultra HD Blu-ray und als 4K-remasterte Blu-ray Disc.

Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind zwei Making of-Featurettes geplant.

Update: Der Veröffentlichungstermin von "African Queen" wurde auf den 12.12.2024 verschoben.

