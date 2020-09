News

Universal veröffentlicht neue "Spartacus" 4K Ultra HD Blu-ray

Universal veröffentlicht "Spartacus" im November erneut auf Ultra HD Blu-ray. Der Historien-Klassiker von Stanley Kubrick mit Kirk Douglas aus dem Jahr 1960 ist bereits seit Juli in einer Steelbook-Edition in 4K erhältlich und soll am 12.11.2020 noch einmal mit Standard-Verpackung erscheinen. Die Ultra HD Blu-ray verfügt über eine deutsche und englische DTS:X-Tonspur.

Spartacus (Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,20:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS:X)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Ich bin Spartacus: Im Gespräch mit Kirk Douglas

Spartacus wiederherstellen

Unveröffentlichte Szenen

Archivinterviews

Ein Blick hinter die Szenen

Alte Nachrichtensendung

Original-Kinotrailer

