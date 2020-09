News

Luxman Deutschland-Premiere in München

Bildquelle: 3. Dimension in München

Am morgigen Samstag, den 19. September 2020, erreicht Luxman die 3. Dimension. Bei der 3. Dimension handelt es sich um ein exklusives HiFi-Geschäft in der Heimeranstraße 68 in 80339 München - alle Vorführräume werden am genannten Datum mit Luxman bespielt.

Die japanische Traditionsmarke zeigt erstmals in Deutschland die komplette Flaggschiff-Range, darunter den SACD Universal-Player D-10X, die Vorstufe CL-1000 und die Röhrenendstufe MQ-300. Luxman-Botschafterin Izumi Saito und Krey Baumgartl vom deutschen Vertrieb (IAD) sind zum Fachsimpeln und für die Beantwortung jeglicher Fragen vor Ort.

Der Event findet am 19.09.2020 von 10 – bis 17 Uhr in der Heimeranstr. 68 in 80339 München statt. Um telefonische Voranmeldungen (089 54034323) wird gebeten.

