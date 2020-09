News

Microsoft-Vorbestellungen für Xbox Series X & S ab Montag früh

Microsoft kündigt den Beginn des Vorverkaufs für die Xbox Series X und Xbox Series S für Montag früh an. Laut Microsoft sollen Vorbestellungen für beide Konsolen ab dem 22.09.2020 um 09:00 Uhr in Europa möglich sein. In Deutschland gehören u.a. Amazon.de und der Media Markt zu den an der Pre-Order-Aktion beteiligten Händlern.

In verschiedenen Ländern werden die Konsolen auch über das sogenannte "Xbox All Access"-Programm inklusive Xbox Game Pass Ultimate und EA Play-Mitgliedschaft für 24 Monate zum Preis von 24,99 USD pro Monat angeboten. In Deutschland gibt es diese Option aber noch nicht und die Xbox Series X und Xbox Series S werden nur zum direkten Kauf angeboten.

Microsofts neue Konsolen sollen ab dem 10.11.2020 erhältlich sein. Die Xbox Series X wird 499 EUR kosten, die Xbox Series S ohne Ultra HD Blu-ray-Laufwerk und reduzierter Hardware-Leistung 299 EUR.

alternativ:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.