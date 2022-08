News

"Ultravox - Rage In Eden" erscheint als "Deluxe Edition" mit neuem 5.1-Surround-Mix

Chrysalis veröffentlicht das Ultravox-Album "Rage In Eden" aus dem Jahr 1981 am 30.09.2022 in einer neuen "Deluxe Edition". Diese enthält neben 5 CDs mit dem Album in verschiedenen Versionen, zusätzlichen Titeln und einem bislang unveröffentlichtem Konzert auch eine DVD mit einem neuen 5.1 Surround-Mix von Steven Wilson im 24 Bit/96 kHz-Format.

Parallel erscheint "Rage In Eden" auch mit Half Speed-Mastering Doppel-LP sowie als limitierte "Clear Vinyl Edition" mit 4 LPs.

Tracklisting

CD One: Rage In Eden [Original 1981 Analog Master]

01. The Voice

02. We Stand Alone

03. Rage In Eden

04. I Remember (Death In The Afternoon)

05. The Thin Wall

06. Stranger Within

07. Accent On Youth

08. The Ascent

09. Your Name (Has Slipped My Mind Again)

CD Two: Rage In Eden [Steven Wilson Stereo Mix] (Previously Unreleased)

01. We Stand Alone [Steven Wilson Stereo Mix]

02. Rage In Eden [Steven Wilson Stereo Mix]

03. The Thin Wall [Steven Wilson Stereo Mix]

04. Stranger Within (Full Length Version) [Steven Wilson Stereo Mix]

05. Accent On Youth [Steven Wilson Stereo Mix]

06. The Ascent [Steven Wilson Stereo Mix]

07. Your Name (Has Slipped My Mind) [Steven Wilson Stereo Mix]

08. I Never Wanted To Begin [Steven Wilson Stereo Mix]

09. Paths And Angles [Steven Wilson Stereo Mix]

10. I Remember (Death In The Afternoon) [Steven Wilson Work In Progress Mix]

11. Your Name (Has Slipped My Mind) [Steven Wilson Work In Progress Mix]

CD Three: Rarities: Singles/B-Sides/Rehearsals

Singles & B-Sides

01. The Thin Wall [Single Version]

02. I Never Wanted To Begin [7” Version]

03. I Never Wanted To Begin [Extended Version]

04. The Voice [Single Version]

05. Paths & Angles

06. Private Lives [Live at Crystal Palace 13/6/81]

07. All Stood Still [Live at Crystal Palace 13/6/81]

Rehearsals & Work In Progress Mixes

08. I Remember (Death In The Afternoon) [Instrumental Rehearsal] (Previously Unreleased)

09. Accent On Youth [Instrumental Rehearsal] (Previously Unreleased)

10. Paths & Angles/The Thin Wall [Instrumental Rehearsal] (Previously Unreleased)

11. Untitled I [Rehearsal] (Previously Unreleased)

12. Untitled II [Rehearsal] (Previously Unreleased)

13. The Thin Wall [Work In Progress Mix]

14. Stranger Within [Work In Progress Mix]

15. The Voice [Instrumental Work In Progress Mix] (Previously Unreleased)

16. We Stand Alone [Work In Progress Mix]

CD Four: Live at Hammersmith Odeon 16/10/1981 [Part I] (Previously Unreleased)

01. The Thin Wall

02. New Europeans

03. Sleepwalk

04. I Remember (Death In The Afternoon)

05. Stranger Within

06. Mr. X

07. Rage In Eden

CD Five: Live at Hammersmith Odeon 16/10/1981 [Part II] (Previously Unreleased)

01. Accent On Youth

02. The Ascent

03. Your Name (Has Slipped My Mind Again)

04. Vienna

05. Passionate Reply

06. Passing Strangers

07. We Stand Alone

08. All Stood Still

09. The Voice.

DVD [Audio Only]:

‘Rage In Eden' Album and B-Sides– Steven Wilson Mixes (Previously Unreleased)

24/96 5.1 Surround Mix

DTS 96/24 5.1 Surround Mix

DOLBY AC3 5.1 Surround Mix

9624 LPCM Stereo Mix]

‘Rage In Eden' album and B-Sides - Original 1980 Production Masters

96/24 LPCM Stereo Mix]

