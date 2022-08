News

"See - Staffel 1" mit Dolby Atmos für kurze Zeit gratis bei Apple TV+

Apple TV+ zeigt für kurze Zeit die erste Staffel der Serie "See - Reich der Blinden" mit Jason Momoa auch ohne Abo kostenlos in 4K mit Dolby Vision und Dolby Atmos-Sound. Die Aktion dürfte ein Appetizer für den Start der dritten und letzten Staffel von "See" sein, die am 26.08.2022 bei Apple TV+ startet.

Apple TV+ kann 7 Tage kostenlos ausprobiert werden und kostet anschließend 4,99 EUR pro Monat.

