Thriller "The Last Stop in Yuma County" erscheint auf Blu-ray Disc

Pandastorm veröffentlicht "The Last Stop in Yuma County" im November auf Blu-ray Disc. Der Western-Thriller wird ab dem 15.11.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc im Mediabook erhältlich sein. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Audio-Kommentare, ein Making of-Featurette und Kurzfilme geplant.

Offizielle Synopsis:

Bis der Tanklaster frischen Treibstoff bringt, sind diverse Gestalten in einem abgelegenen Diner in der Wüste Arizonas gestrandet. Die Tanks sind leer, die Nerven strapaziert. Als zwei flüchtige Bankräuber eintreffen, den Kofferraum voller Geld, wird die Stimmung explosiv: Was riskiert man, um sich mit der Beute und seinem Leben aus dem Staub zu machen?



