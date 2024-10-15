News

Neue "Beatles '64"-Doku ab November bei Disney+

Disney+ zeigt ab dem 29. November 2024 die neue Dokumentation ""Beatles '64" von Produzent Martin Scorsese und Regisseur David Tedeschi. Die für den Streaming-Dienst produzierte Doku befasst sich mit dem ersten Besuch der Beatles in Amerika:

Als die Beatles am 7. Februar 1964 in New York City eintrafen, herrschte eine noch nie dagewesene Aufregung und Hysterie. Von dem Moment an, als sie auf dem Kennedy-Flughafen landeten und von Tausenden von Fans empfangen wurden, erfasste die Beatlemania New York und das ganze Land. Ihr mitreißender Debütauftritt in der „The Ed Sullivan Show“ zog mehr als 73 Millionen Zuschauer in ihren Bann und war damit das meistgesehene Fernsehereignis seiner Zeit. „Beatles '64“ präsentiert das Spektakel, zeigt aber auch einen intimen Blick hinter die Kulissen und fängt die Kameradschaft von John, Paul, George und Ringo ein, als sie unvorstellbaren Ruhm erlebten.

Der Film enthält seltenes Filmmaterial, das von Park Road Post in Neuseeland in 4K restauriert wurde. Die Live-Auftritte des ersten amerikanischen Konzerts der Beatles im Washington, DC Coliseum und ihre „Ed Sullivan“-Auftritte wurden von WingNut Films entmischt und von Giles Martin neu abgemischt.

Kurz vor dem Start der Doku erscheint bereits am 22.11.2024 das "The Beatles: 1964 US Albums in Mono"-Boxset mit den sieben in den USA ursprünglich 1964 und 1965 veröffentlichten Beatles-Alben "Meet The Beatles!", "The Beatles’ Second Album", "A Hard Day’s Night", "Something New", "The Beatles’ Story", "Beatles ’65" und "The Early Beatles" auf "audiophilen" 180 Gramm-Schallplatten.

