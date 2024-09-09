News

"Léon - Der Profi" als "Definitive Edition" Steelbook auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Léon - Der Profi" als "Definitive Edition" auf Ultra HD Blu-ray. Luc Bessons Action-Drama aus dem Jahr 1995 erscheint am 12.12.2024 zum 30-jährigen Jubiläum im Steelbook mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie einer Bonus-Blu-ray Disc auf der u.a. Interviews mit Eric Serra und Jean Reno, die Featurettes "Jean Reno - The Road to Léon" und "Léon - A Ten Year Retrospective" sowie Trailer präsentiert werden. Die Ultra HD Blu-ray enthält neben der Kinofassung auch den "Director's Cut".

