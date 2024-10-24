News
"Das große Rennen rund um die Welt" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)
24.10.2024 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Das große Rennen rund um die Welt" (The Great Race) im Januar auf Blu-ray Disc. Die Blake Edwards-Komödie mit Jack Lemmon, Tony Curtis, Natalie Wood und Peter Falk aus dem Jahr 1965 erscheint am 30.01.2025 als Blu-ray Disc-Mediabook mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton. Als Bonus-Material sind ein Featurette und Interviews geplant. Das Mediabook wird auch mit einem Alternativ-Cover exklusiv im Plaion Shop angeboten.
Update: Die Blu-ray Disc ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- Das große Rennen rund um die Welt - Mediabook A [Blu-ray] im Plaion Shop
- Das große Rennen rund um die Welt - Mediabook B [Blu-ray] im Plaion Shop
