News

Start von DVB-I in Deutschland rückt näher

Fernsehen über das Internet soll in Deutschland zukünftig über den DVB-I-Standard vereinfacht werden. Ähnlich wie DVB-S, DVB-C und DVB-T2 HD wird DVB-I den Empfang von TV-Sendern über das Internet auf direktem Wege ermöglichen, ohne dass dafür spezielle Apps erforderlich sind. Bereits 2022 wurden im DVB-I Pilot Deutschland umfangreiche Tests durchgeführt. Die Latenz von DVB-I ist so gering, dass Nutzer beim Senderwechsel kaum einen Unterschied zum klassischen TV-Empfang erleben.

Darüber hinaus können künftig im TV-Gerät Programme aus unterschiedlichen Verbreitungswegen, wie Kabel, Satellit und Antenne zusammen mit DVB-I auf einer einheitlichen Bedienoberfläche mit vielen Zusatzdiensten, einem verbesserten Programmführer und einem nahtlosen Übergang zu nichtlinearen Angeboten der Sender zusammengefasst werden.

Neben ARD und ZDF arbeiten auch die privaten Sendergruppen ProSiebenSat.1 und RTL an der Einführung von DVB-I. Derzeit werden noch die technischen Details für den neuen Standard geklärt. Für die Koordination wurde ein Projektbüro bei der Bayerischen Medien Technik (bmt) angesiedelt, einer Tochter der BLM und des Bayerischen Rundfunks. Parallel entwickelt die Task Force DVB-I der Deutschen TV-Plattform ein technisches Implementierungsprofil für Empfangsgeräte.

Der genaue Termin für den Start von DVB-I in Deutschland ist noch offen.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.