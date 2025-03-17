News

"Flight Risk" erscheint mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Tobis veröffentlicht "Flight Risk" im Mai auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von Mel Gibson mit Mark Wahlberg über einen Air Marshal-Gefangenentransport mit ungewissem Ausgang erscheint am 16.05.2025 fürs Heimkino. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Die Originalfassung ist zusätzlich in Dolby Atmos dabei.

