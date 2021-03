News

Sky zeigt Weltpremiere in 12K

Sky zeigt ab dem 1. April die neue Serie „Eine kurze Geschichte des Humors - mit Dieter Nuhr“. Produziert wurde der Dreiteiler laut Sky in 12K-Auflösung:

Die Moderationen von Nuhr wurden auf einer Blackmagic URSA Mini Pro 12K mit Zeiss Supreme Primes in Blackmagic RAW gedreht, Zuspieler und Interviews auf einer Blackmagic Pocket Cinema Camera in 6K Blackmagic RAW. Der Schnitt, das Colorgrading und das Compositing wird vollständig in DaVinci Resolve angefertigt.

Die Reihe wird auf dem neuen Sender Sky Comedy und Sky Ticket in HD zu sehen sein. Mit Sky Q ist "Eine kurze Geschichte des Humors" zusätzlich in Ultra HD zum Abruf verfügbar. Die drei circa 25-minütigen Episoden sind thematisch unterteilt in „Humor als Spott“, „Humor als Überraschung“ und „Humor als Therapie“.

www.sky.de