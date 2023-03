News

Sky schaltet weitere SD-Sender nächste Woche ab - alle Programme nur noch in HDTV

Sky wird in der kommenden Woche 27 bislang noch in SD-Auflösung ausgestrahlte Programme abschalten. Die Abschaltung der SD-Sender aus den Programmpaketen Sky Cinema, Sky Sport und Sky Fußball Bundesliga soll am 23.03.2023 erfolgen.

Durch die Abschaltung der SD-Sender kann Sky zukünftig Konsten inbesondere beim bislang teuren Simulcast via Satellit Astra 19.2° Ost einsparen.

Alle Sky-Sender sind weiterhin in HDTV empfangbar und wer ohnehin bereits einen Sky Q-Receiver nutzt, dürfte wahrscheinlich von der SD-Abschaltung gar nichts mitbekommen.

Wer bislang tatsächlich noch Sky in SD nutzt, kann jetzt bereits entsprechend der gebuchten Pakete die folgenden Programme ohne Aufpreis in HD sehen:

Sky Cinema

Sky Cinema Premieren HD

Sky Cinema Premieren +24 HD

Sky Cinema Best Of HD

Sky Cinema Action HD

Sky Cinema Family HD

Sky Sport

Sky Sport 1 HD

Sky Sport 2 HD

Sky Sport 3 HD

Sky Sport 4 HD

Sky Sport 5 HD

Sky Sport 6 HD

Sky Sport 7 HD

Sky Sport 8 HD

Sky Sport 9 HD

Sky Sport Tennis HD

Sky Sport Top Event HD

Sky Fußball Bundesliga

Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 2 HD

Sky Sport Bundesliga 3 HD

Sky Sport Bundesliga 4 HD

Sky Sport Bundesliga 5 HD

Sky Sport Bundesliga 6 HD

Sky Sport Bundesliga 7 HD

Sky Sport Bundesliga 8 HD

Sky Sport Bundesliga 9 HD

Sky Sport Bundesliga HD

