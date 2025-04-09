News

Paramount+ jetzt mit deutschem 5.1 & Dolby Atmos-Ton

Paramount+ bietet jetzt den deutschen Ton für sein Streaming-Angebot im 5.1-Format und vereinzelt sogar in Dolby Atmos an. Bislang gab es den deutschen Ton nur in Stereo was sich zunächst nach der Einführung von Paramount+ Premium in 4K mit HDR und Dolby Atmos auch nicht verbesserte.

Doch inzwischen bekommen selbst Nutzer des Standard-Abos von Paramount+ mit Full HD-Streaming zumindest deutschen 5.1-Ton geboten. Dolby Atmos gibt es hingegen nur mit Paramount+ Premium zum Preis von 12,99 EUR im Monat. Zwar wird bislang in erster Linie nur die Originalfassung neuer Produktionen mit Dolby Atmos präsentiert. Doch laut Heise Online sollen auch einzelne Filme wie "IF: Imaginäre Freunde" auch den deutschen Ton in Dolby Atmos bieten.

Das Streaming-Angebot kann nach Registrierung sieben Tage kostenlos genutzt werden. 4K & Dolby Atmos-Streaming gibt es bislang nur direkt bei Paramount+ aber nicht beim Paramount+ Channel bei Amazon Prime Video.

www.paramountplus.com

