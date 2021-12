News

Olympische Winterspiele bei Eurosport in Ultra HD & HDR

Eurosport und HD+ zeigen im Februar die Olympischen Winterspiele 2022 in Ultra HD & HDR. Bereits bei den Olympischen Sommerspielen in Tokyo wurde dazu der Eurosport 4K Eventsender via Satellit Astra 19.2° Ost genutzt, der auch die Olympischen Winterspiele in Peking vom 04. bis 20. Februar in Ultra HD mit HDR im Format Hybrid Log Gamma (HLG) zeigen soll. Voraussetzung für den Empfang von Eurosport 4K ist ein HD+ Abo.

Neben Eurosport werden die Olympischen Spiele auch von ARD und ZDF übertragen. Dort wird es laut den bisherigen Ankündigungen kein Ultra HD geben. Stattdessen wird die Live-Berichterstattung in den HD-Programmen noch durch bis zu sechs parallele Live-Streams ergänzt.

