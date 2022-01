News

NVIDIA kündigt Shield TV-Update mit Android 11 und erweiterter Dolby Vision-Unterstützung an

NVIDIA kündigt das Shield Experience Upgrade 9.0 für NVIDIA Shield TV an. Das Update aktualisiert das Android-Betriebssystem auf die Version 11 und ermöglicht GeForce NOW RTX 3080-Nutzern das Gaming in 4K & HDR.

Außerdem gibt es auch verschiedene App-Updates u.a. für Apple TV. Mit Google Play Movies & TV ist zukünftig auch die Filmwiedergabe in 4K & HDR mit Dolby Vision möglich. Zu den weiteren Neuerungen gehören die Unterstützung von Bluetooth-Geräten mit aptX sowie eine Anpassung der Ton-Ausgabe mit High Resolution Audio.

Wann genau das NVIDIA Shield Experience Upgrade 9.0 erscheinen soll ist derzeit noch offen.

