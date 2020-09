News

Neuer "The Walking Dead: World Beyond"-Trailer von Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab Oktober die neue Serie "The Walking Dead: World Beyond". Der Start des "Walking Dead"-Spin Offs ist für den 02.10.2020 geplant und zur Einstimmung gibt es jetzt noch einen neuen Trailer:

Offizielle Synopsis:

The Walking Dead: World Beyond erzählt die Geschichte der ersten Generation nach der Apokalypse: Einige werden zu Helden. Andere werden zu gefährlichen Gegenspielern. Letztendlich werden sie sich alle für immer verändern. Aufgewachsen und gefangen in ihrer Identität – im Guten und im Schlechten.

Amazon Prime Video

