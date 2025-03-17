Neill Blomkamp verfilmt "Starship Troopers" neu

17.03.2025 (Karsten Serck)

Sony hat Neill Blomkamp (District 9) für eine Neuverfilmung von "Starship Troopers" verpflichtet. Der Film soll kein Remake von Paul Verhoevens Action-Klassiker aus dem Jahr 1997 werden, der mit viel Satire und Zynismus eine düstere Zukunfts-Vision einer militarisierten Gesellschaft präsentierte, sondern sich an der Romanvorlage des Science-Fiction-Romans von Robert Heinlein aus dem Jahr 1959 orientieren. Wann genau der neue "Starship Troopers"-Film ins Kino kommen soll, ist noch offen.

Paul Verhoevens "Starship Troopers" wurde in den USA bereits von Sony auf Ultra HD Blu-ray mit Dolby Vision und Dolby Atmos veröffentlicht. Hierzulande ist "Starship Troopers" weiterhin von Disney nur auf Blu-ray Disc erhältlich.

