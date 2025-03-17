Neill Blomkamp verfilmt "Starship Troopers" neu
Sony hat Neill Blomkamp (District 9) für eine Neuverfilmung von "Starship Troopers" verpflichtet. Der Film soll kein Remake von Paul Verhoevens Action-Klassiker aus dem Jahr 1997 werden, der mit viel Satire und Zynismus eine düstere Zukunfts-Vision einer militarisierten Gesellschaft präsentierte, sondern sich an der Romanvorlage des Science-Fiction-Romans von Robert Heinlein aus dem Jahr 1959 orientieren. Wann genau der neue "Starship Troopers"-Film ins Kino kommen soll, ist noch offen.
Paul Verhoevens "Starship Troopers" wurde in den USA bereits von Sony auf Ultra HD Blu-ray mit Dolby Vision und Dolby Atmos veröffentlicht. Hierzulande ist "Starship Troopers" weiterhin von Disney nur auf Blu-ray Disc erhältlich.
