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Oscar-Gewinner "Für immer hier" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Leonine veröffentlicht "Für immer hier" (Ainda Estou Aqui) auf Blu-ray Disc. Das mit dem Oscar für den besten internationalen Film ausgezeichnete brasilianische Thriller-Drama von Walter Salles läuft ab dem 13.03.2025 im Kino und erscheint am 27.06.2025 mit deutschem und portugiesischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Update: Die Blu-ray Disc ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar.

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