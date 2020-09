News

"Die Bounty" uncut auf Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Die Bounty" in der ungekürzten Fassung auf Blu-ray Disc. Roger Donaldsons Verfilmung des Meuterei-Klassikers aus dem Jahr 1984 mit Mel Gibson und Anthony Hopkins ist bereits seit einiger Zeit in der 25 Minuten längeren synchronisierten Fassung als Blu-ray/DVD-Mediabook erhältlich und erscheint am 25.09.2020 auch als einfache Blu-ray Disc.

Die Bounty (Blu-ray Disc)

Bild: 2,35:1

Ton: Deutsch (DTS HD MA 2.0), Englisch (DTS HD MA 5.1)

Unteritel: Deutsch

Extras:

Audiokommentar mit Regisseur Roger Donaldson, Produzent Bernie Williams und Produktionsdesigner John Graysmark (Deutsch untertitelt)

Audiokommentar mit dem historischem Berater Stephen Walters (Deutsch untertitelt), Original Kinotrailer

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.