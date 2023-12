News

Marvels "WandaVision" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney nach "The Mandalorian" und "Loki" auch "Wandavision" in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray. Die Marvel-Mini-Serie wird am 01.03.2024 als Ultra HD Blu-ray-Set im Steelbook erscheinen.

Der Ton auf den Ultra HD Blu-rays wird voraussichtlich in Dolby Atmos (Englisch) und Dolby Digital 5.1 (Deutsch) präsentiert. Neben verschiedenem Bonus-Material sind auch mehrere "Art Cards" dabei.

