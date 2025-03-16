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Neue "Lucca"-Relax-Sessel für Heimkino, Gaming & Wohnzimmer von Sofanella

Der Möbelversand-Spezialist Sofanella präsentiert die neue Heimkino- und Wohnzimmer Relax-Sessel-Kollektion Lucca. Die wahlweise mit hochwertigem Leder oder weichem Stoff erhältlichen Sessel sind um 360° drehbar, lassen sich flexibel in jede gewünschte Position bringen und bieten neben viel Bequemlichkeit auch moderne Technik mit innovativen Funktionen.

So ermöglicht der Sessel durch seine elektrisch verstellbare Relaxfunkton eine stufenlose Anpassung der Sitzposition während die integrierte Sitzvibrations-Funktion die Handlungen am Smartphone/TV spüren lässt. Der biegsame Handyhalter verfügt über eine Ladefunktion. Somit lassen sich die Lucca-Sessel sowohl für Kinoabende oder Gaming-Sessions optimieren.

Über die Bluetooth-Schnittstelle können außerdem Lieblingsinhalte von Smartphone oder TV gestreamt werden. Praktische USB und USB-C-Anschlüsse ermöglichen währenddessen das Aufladen des Smartphones oder Tablets.

Die elektrisch verstellbare Sitztiefenfunktion und die sanft neigbare Rückenlehne ermöglichen es, die Sitzposition der Sessel nach eigenen Wünschen anzupassen, während die integrierte Massagefunkton für zusätzliche Erholung sorgt.

Die Lucca-Sessel von Sofanella stehen in den folgenden Varianten zur Auswahl:

Die Leder-Varianten des Gaming-Sessels verfügen über weiches und robustes Rindsleder (Semi-Anilin-Leder) mit einer atmungsaktiven Oberfläche, die Körperwärme rasch annimmt. Beim Stoff-Sessel der Lucca-Kollekton wird eine großzügige Polsterung mit hochwertigen Textilbezug verwendet.

Der Lucca-Sessel kann bei "Showme" in der Nähe von Frankfurt probegesessen werden. Die Anschrift des Showrooms und Infos zur Terminbuchung sind unter: www.sofanella.de/dreieich-bei-frankfurt zu finden.

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Sofanella bietet alle Heimkino-Sofas und Sessel in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben an. Für die Leder-Varianten stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Nähere Informationen zu allen Sofanella-Sesseln und Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de, der auch eine Vorschau auf die verschiedenen Farbvarianten direkt in der Produktübersicht ermöglicht.

www.sofanella.de

Bildquelle: Sofanella

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