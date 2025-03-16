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Firmware-Update sorgt für Probleme mit Samsung-Soundbars

Ein kürzlich veröffentlichtes Firmware-Update sorgt für Probleme mit verschiedenen Samsung-Soundbars, die nach der Aktualisierung nicht mehr funktionieren und auch durch einen Reset nicht mehr reaktivierbar sind. Das Problem tritt weltweit auf und betrifft u.a. die Dolby Atmos-Soundbar HW-Q990D mit der Firmware-Version 1020.7. Einzelne Nutzer sollen vom Support die Auskunft erhalten haben, dass die Probleme nur durch Einsenden der Soundbar behoben werden können. Es gibt von Samsung aber noch kein offizielles Statement zur Fehlerbehebung und den vom Problem betroffenen Soundbars.

Wer eine Samsung-Soundbar besitzt und verhindern möchte, dass auch ohne aktives Zutun ein Firmware-Update zu Problemen führt, sollte die automatische Aktualisierung deaktiveren aber unbedingt vor dem Einschalten der Soundbar die Netzwerk-Verbindung trennen oder das WLAN deaktivieren, um zu verhindern, dass ein Auto-Update bereits starten kann, bevor dieses in den Systemeinstellungen deaktiviert wurde.

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