"Licorice Pizza" jetzt in 4K & HDR bei Apple und bald auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Licorice Pizza" im Juni auf Blu-ray Disc und bietet den Film bereits jetzt als vorgezogene "Heimkino-Premiere" auf digitalen Plattformen an. Im Apple iTunes Store gab es jetzt ein technisches Upgrade wodurch "Licorice Pizza" dort inzwischen auch in 4K & HDR zum Streaming angeboten wird.

Das in den 70er Jahren angesiedelte "Coming of Age" Liebes-Drama von Paul Thomas Anderson erscheint am 02.06.2022 auf Blu-ray Disc. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.

Licorice Pizza (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch (DTS 5.1), Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Kameratests

Die Handlanger-Szene

Fat Bernies Werbung

Hinter den Kulissen

