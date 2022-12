News

James Camerons "Avatar" und "The Abyss" im nächsten Jahr auf 4K Ultra HD Blu-ray?

Disney könnte laut Informationen von "The Digital Bits" im kommenden Jahr neben "Avatar: The Way of Water" auch "Avatar" sowie den James Cameron-Klassiker "The Abyss" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlichen. Demnach soll eine zeitgleiche Veröffentlichung der drei James Cameron-Filme zum Heimkino-Start von "Avatar: The Way of Water" geplant sein.

"The Abyss" aus dem Jahr 1989 wurde bislang noch nicht einmal auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Ebenso wie bei "True Lies" gab es immer wieder Gerüchte um eine mögliche Veröffentlichung zumindest in HD, die sich bislang aber noch nicht bewahrheitet haben.

Der Kinostart von "Avatar: The Way of Water" ist für den 14.12.2022 geplant. Das Science Fiction/Fantasy-Abenteuer soll die erste von insgesamt vier "Avatar"-Fortsetzungen werden. Mit der Heimkino-Veröffentlichung dürfte im Frühjahr 2023 zu rechnen sein.

