James Camerons "Avatar", "Titanic", "True Lies" & "The Abyss" für 2023 auf 4K Ultra HD Blu-ray geplant

James Camerons "Avatar", "Titanic", "True Lies" & "The Abyss" sollen voraussichtlich noch in diesem Jahr auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Das erklärte Produzent Jon Landau gegenüber "The Digital Bits" im Rahmen eines Presse-Events für "Avatar - The Way of Water". Der genaue VÖ-Termin für die Ultra HD Blu-rays ist noch offen und da es ähnliche Infos zu den früheren Filmen von James Cameron bereits in der Vergangenheit von offiziellen Stellen gegeben hatte, ohne dass tatsächlich die Filme in den Handel kamen, wird wohl noch etwas Zeit und Geduld für eine offizielle Ankündigung der Ultra HD Blu-rays erforderlich sein.

Zunächst wird "Avatar: The Way of Water" ab dem 04.04.2023 in 4K mit Dolby Atmos-Sound und rund drei Stunden Bonus-Material auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes zum Kauf erhältlich sein. Eine Veröffentlichung auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie bei Disney+ ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

Unsere Filmkritik zu "Avatar: The Way of Water" finden Sie hier.

