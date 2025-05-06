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"Highlander 2 - Die Rückkehr - Special Edition" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Leonine veröffentlicht "Highlander II - Die Rückkehr" (Highlander II - The Quickening) im Mai auf Blu-ray Disc. Dier Fortsetzung des Action-Fantasy-Klassikers mit Christopher Lambert und Sean Connery erscheint am 16.05.2025 als Blu-ray Disc-Mediabook. Die Blu-ray Disc enthält die "Special Edition"-Fassung aus dem Jahr 2004 mit deutscher Neusynchronisation. Als Bonus-Material ist auf DVD auch die Kinofassung aus dem Jahr 1991 sowie ein 40-seitiges Booklet dabei.

Update: Die "Highlander II"-Veröffentlichung wurde auf den 30.05.2025 verschoben.

bereits erhältlich:

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