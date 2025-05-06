News

Distributor IAD ist mit vielen Marken auf der High End 2025 zu finden

Vom 15. bis zum 18. Mai ist es wieder soweit und die international führende Audiomesse High End öffnet zum letzten Mal im MOC München ihre Tore. Der deutsche Distributor IAD ist mit einem großen Aufgebot an Marken und Herstellern aus dem Vertriebs-Portfolio vertreten. Fachbesucher, Medienvertreter und HiFi-Begeisterte können sich auf spannende Vorführungen sowie verschiedene Neuheiten freuen. Darunter sind auch exklusive Produktvorstellungen und Messe-Highlights, die auf der High End 2025 erstmals zu sehen und vor allem zu hören sind.

In den vielen Vorführungsräumen der IAD-Marken werden die Produkte in sorgfältig abgestimmten Setups passend zur Geltung gebracht, darüber hinaus stehen die Produktexperten für Fragen und Fachgespräche zur Verfügung. Am Samstag, 17. Mai, und Sonntag, 18. Mai, stehen in Raum E224 im Atrium A4.2 ganz besondere Vorträge auf dem Programm: Experte Andreas Günther präsentiert jeweils um 11:00 Uhr, 13:00 Uhr, 14:00 Uhr und 15:00 Uhr außergewöhnliche Tonaufnahmen und ihre Geschichte.

Alle Marken aus dem IAD Vertrieb und wo sie zu finden sind:

Atrium 4.2:

Audiolab, LEAK, Mission, Quad, Wharfedale: Atrium 4.2, E223/E224

LUMIN: Atrium 4.2, E212

Luxman: Atrium 4.2, F229

Soulnote Atrium 4.2, E209

WestminsterLab: Atrium 4.2, F204

Wilson Benesch: Atrium 4.2, E225

Hallen 2 bis 4:

