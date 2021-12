News

Finaler "The King's Man - The Beginning"-Trailer online

Die 20th Century Studios haben den finalen Trailer für "The King's Man - The Beginning" veröffentlicht:

In Matthew Vaughns Prequel von "Kingsman – The Secret Service" und "Kingsman – The Golden Circle" wird die Anfangsgeschichte des "Kingsman"-Geheimdienstes erzählt. Mit dabei sind u.a. Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou und Charles Dance.

Der Kinostart von "The King's Man - The Beginning" ist derzeit für den 06.01.2022 geplant. Mit der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung dürfte dann im Frühjahr zu rechnen sein.

