"E.T. - Der Außerirdische" zum 40. jährigen Jubiläum noch einmal auf 4K Ultra HD Blu-ray und im IMAX-Kino

Universal veröffentlicht "E.T. - Der Außerirdische" im Oktober erneut auf Ultra HD Blu-ray. Der Science-Fiction-Klassiker von Steven Spielberg aus dem Jahr 1982 erscheint aus Anlass des 40. jähirgen Jubiläums am 20.10.2022 in einer neuen 4K-Edition.

Diese soll auch mit neuem Bonus-Material ausgestattet sein, welches noch nicht im Detail bekannt gegeben wurde. Auch die Blu-ray Disc wird in einer Neuauflage veröffentlicht.

Außerdem soll "E.T." auch noch einmal in IMAX-Kinos zu sehen sein. In den USA ist der IMAX-Kinostart bereits für den 12.08.2022 geplant. Ob und wann der Film auch in deutschen IMAX-Kinos gezeigt wird, ist noch offen.

