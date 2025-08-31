News
"Kondom des Grauens - Director's Cut" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
01.09.2025 (Karsten Serck)
Wicked Vision veröffentlicht "Kondom des Grauens" auf Ultra HD Blu-ray. Die auf den Comics von Ralf König basierende Komödie von Martin Walz aus dem Jahr 1996 kommt am 29.08.2025 als Mediabook mit fünf verschiedenen Cover-Varianten in den Handel.
Die Ultra HD Blu-ray enthält den "Director's Cut" und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Neben Audio-Kommentaren sind auf einer Bonus Blu-ray Disc u.a. zahlreiche Making of-Featurettes und Interviews dabei.
Update: "Kondom des Grauens" ist inzwischen auch bei Amazon lieferbar:
- Kondom des Grauens - Mediabook A,C,D,E [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Kondom des Grauens - Mediabook A-E [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
