"Fight Or Flight" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Fight Or Flight" auf Blu-ray Disc. Die Action-Komödie mit Josh Hartnett erscheint am 04.07.2025 voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton in der Uncut-Fassung mit FSK 18-Freigabe auf Blu-ray Disc.

