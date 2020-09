News

"Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit" 4K Ultra HD Blu-ray erscheint in neuer Auflage

StudioCanal veröffenlicht "Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit" (Bill & Ted’s Excellent Adventure) noch einmal am 01.10.2020 auf Ultra HD Blu-ray. Im Unterschied zur limitierten Steelbook-Edition der Erstauflage wird die neue Version in Standard-Verpackung angeboten und enthält auch nicht mehr zusätzlich die Fortsetzung "Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft" auf Blu-ray Disc. Neben der Ultra HD Blu-ray wird auch die Blu-ray Disc in einer einfacheren Neuauflage veröffentlicht.

"Bill & Ted Face the Music", der dritte Teil der Comedy-Reihe mit Alex Winter & Keanu Reeves, wird hierzulande nur für kurze Zeit im Kino zu sehen sein. Der Vertrieb Kinostar veranstaltet ein Tages-Event am 25.09.2020. Warner hatte "Bill & Ted Face the Music" schon einmal für den 12.11.2020 in Deutschland auf Blu-ray Disc angekündigt. Momentan findet man den Film aber nicht mehr in der aktuellen Planung.

Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray]

Bild: 2,35:1 (Ultra HD Blu-ray mit HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 2.0)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

