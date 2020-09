News

"Bill & Ted Face the Music" jetzt als 4K-Premiere mit neuem Titel

"Bill & Ted Face the Music" wird nach dem eintägigen Kino-Event am 25.09.2020 jetzt auch in Deutschland als "Heimkino-Premiere" zum Streaming angeboten. Unter dem neuen deutschen Titel "Bill & Ted retten das Universum" ist der dritte Teil der Comedy-Reihe mit Alex Winter & Keanu Reeves zum 48 Stunden-Verleih u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich. Apple bietet den Film ebenso wie die ersten beiden Teile auch zum 4K-Streaming an.

Warner hatte ursprünglich eine Blu-ray Disc-Veröffentlichung für den November geplant, diese aber inzwischen wieder gestrichen. Ein neuer VÖ-Termin ist noch nicht bekannt.

StudioCanal plant von "Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit" für den 1. Oktober eine einfachere Neuauflage der Ultra HD Blu-ray. Bei Amazon.de ist aber aktuell auch wieder die Limited Steelbook Edition in 4K erhältlich.

Bereits erhältlich:

