"An American Werewolf in London" als "Ultimate Edition" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Turbine Medien hat sich nach "An American Werewolf in Paris" bereits vor einiger Zeit auch die Rechte an "An American Werewolf in London" gesichert und plant von dem John Landis-Film aus dem Jahr 1981 eine "Ultimate Edition" mit Ultra HD Blu-ray inklusive HDR und remasterter Blu-ray Disc.

Diese soll ab dem 06.11.2020 im Handel erhältlich sein und enthält neben umfangreichem Bonus-Material auch den Film-Soundtrack auf CD.

Die Ultimate Edition-Box enthält zudem das Buch "Man or Monster" zur Filmgeschichte, Bierdeckel, Stick, Poster und Artcards. Die Auflage mit dem weltexklusiven Artwork von "Gabz" ist laut Turbine auf 2.626 Stück limitiert.

An American Werewolf in London - Ultimate Edition

Bild: 1,85:1 (4K & HDR)

Ton: Deutsch DTS-HD Master Audio 5.1, Englisch DTS-HD Master Audio 5.1, Deutsch DTS-HD Master Audio 2.0 (mono), Englisch DTS-HD Master Audio 2.0 (mono)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonusmaterial:

Deluxe-Box mit UHD & Blu-ray, Blu-ray mit Bonusmaterial im Digipak mit Schuber, Original-Soundtrack-CD, Buch zum Film (100 Seiten), Artcard-Set, Filmposter, Bierdeckel - Bonus: Teaser (HD) - Trailer (HD - US & D) - TV- & Radio-Spots - Audiokommentare mit den Darstellern David Naughton & Griffin Dunne sowie American Werewolf-Experte Paul Davis* - Neue Features & Interviews (HD): Das Vermächtnis der Bestie - mit John Landis, David Naughton, Joe Dante u.v.m. (ca. 77 Min.), Artefakte des American Werewolf (ca. 8 Min.), Das Geheimnis des Werwolfs (ca. 11 Min.), Storyboard-Filmvergleich der Verwandlung (ca. 3 Min.), American Werewolf in Bobs Keller (ca. 4 Min.), Piccadilly Circus - damals & heute (ca. 7 Min.), Ein amerikanischer Regisseur in London (ca. 12 Min.), Der Ruf des Werwolfs (ca. 12 Min.) - Archiv (SD): Fürchte den Mond (ca. 98 Min.), Fear on Film - Talk mit John Carpenter, John Landis & David Cronenberg (ca. 26 Min.), Post Mortem - Talk mit John Landis (HD ca. 35 Min.), Interview mit John Landis (ca. 18 Min.), weltexklusives Interview mit David Naughton (ca. 13 Min.), Rick Baker über die Universal-Monster (ca. 8 Min.), Making an American Werewolf (ca. 5 Min.), Monster Maker Rick Baker (ca. 11 Min.), Casting der Klaue (ca. 11 Min.), Outtakes (ca. 3 Min.), Showdown-Storyboard-Filmvergleich (ca. 4 Min.), Fotogalerie (ca. 4 Min.)*

*Bonusmaterial und Audiokommentare mit optionalen deutschen & englischen Untertiteln

